Malore per Alessandra Drusian dei Jalisse all'Isola dei Famosi: attacco d'ansia durante una sfida in mare

Nel corso dell’episodio del noto programma televisivo “L’Isola dei Famosi” andato in onda lunedì 5 giugno, l’atmosfera si è fatta densa di tensione. Durante una delle prove avvincenti proposte nel corso della serata, Alessandra Drusian, membro del celebre duo musicale Jalisse, ha subito un improvviso malore. L’episodio di fatto le ha impedito il completamento della sfida contro Cristina Scuccia. In soccorso della cantante è prontamente intervenuto il presentatore Alvin.

La prova ad ostacoli

La difficile prova richiedeva alle due naufraghe di superare un percorso disseminato di numerosi ostacoli, per poi raggiungere la riva e piantare una bandierina a simboleggiare il traguardo raggiunto.

Tuttavia, nel corso del gioco, gli eventi hanno preso una piega imprevista. Alessandra Drusian ha incominciato a manifestare segni di debolezza, mentre le telecamere puntavano anche su Cristina.

Il malore improvviso

L’episodio inizialmente era sfuggito persino all’attenzione di Ilary Blasi, la conduttrice del programma. La presentatrice ha cercato di contattare Alvin in modo insistente, ma senza ottenere risposta, finché la telecamera non ha rivelato la scena.

Agli occhi del pubblico, Alessandra Drusian è apparsa mentre veniva sorretta da Alvin, con suo marito Fabio che cercava di placare la donna. In buona sostanza, la cantante era stata colta da un vero e proprio attacco di panico.

L’intervento di Alvin

Dal set, Angelina, la figlia della coppia, ha dichiarato che sua madre non è mai stata particolarmente a suo agio con l’acqua, pertanto qualcosa deve averla profondamente sconvolta.

Nel frattempo, Alvin ha accompagnato Alessandra sulla spiaggia, dove lei si è lasciata andare a un pianto liberatorio e disperato. Su richiesta di Ilary Blasi, l’inviato ha fornito spiegazioni sullo spiacevole accaduto, chiarendo che la concorrente aveva subito un forte attacco d’ansia.

“Stiamo cercando di tranquillizzarla, ma sta bene” ha subito puntualizzato il conduttore. “Alessandra si trovava in una situazione critica in cui non riusciva più a gestire la situazione e si è lasciata sopraffare. Le stiamo offrendo un po’ di acqua, ma sta bene, tutto sommato.”

I concorrenti che hanno abbandonato

L’episodio del malore di Alessandra Drusian ha fatto temere che per l’ennesima volta, un concorrente potesse abbandonare il reality show. Quest’ultima edizione è stata particolarmente martoriata dalle defezioni che, secondo alcuni esperti, hanno contribuito a generare ascolti inferiori alle aspettative.

Un malore era stato infatti alla base della decisione di lasciare per Paolo Noise, uno dei concorrenti che ha interrotto anzitempo la sua partecipazione al programma.