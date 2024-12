Malattia in Congo preoccupa Roberto Burioni, il virologo si sofferma sull'anemia: "Il quadro clinico è strano"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Almeno 79 persone sono morte nella Repubblica democratica del Congo, in Africa centrale, per una malattia sconosciuta simile all’influenza. Sarebbero 300 le persone infettate, con un quadro clinico che presenta, oltre ai sintomi classici delle malattie respiratorie, una forte anemia. Preoccupato anche Roberto Burioni, che ha condiviso la notizia sui social.

Strana malattia in Congo causa 79 morti

Il ministero della salute della Repubblica democratica del Congo ha comunicato che 79 persone, buona parte delle quali giovani tra i 15 e i 18 anni, sono morte a causa di un’infezione respiratoria simile all’influenza, ma che causa anche una forte anemia.

L’epidemia si sta diffondendo nella zona sud occidentale del Paese, la provincia di Kwango, con oltre 300 casi accertati. L’età delle vittime è spiegabile in parte con il fatto che la popolazione della Repubblica democratica del Congo ha una media di età di 16,7 anni (in Italia è di 45,5 anni).

Fonte foto: ANSA Medici in Congo

Una squadra speciale composta da medici ed esperti è stata mandata nella regione più colpita per cercare di capire come reagire all’epidemia e risalire all’origine della malattia, ancora sconosciuta.

Aumentano i contagi: ospedali in difficoltà

L’agenzia di stampa Reuters ha raccolto alcune testimonianze tra i leader locali, che parlano di contagi in continuo aumento e di ospedali in grave difficoltà. La situazione peggiore sarebbe quella del pronto soccorso di Panzi.

Qui inizierebbero già a scarseggiare le medicine e gli equipaggiamenti sanitari necessari per gestire il contagio. Anche l’Organizzazione mondiale della sanità avrebbe mandato sul posto una propria squadra di specialisti per supportare le autorità locali.

La Repubblica democratica del Congo non è nuova a epidemie. Sta in questi giorni uscendo da un grave focolaio di Mpox e in passato è stato uno degli Stati più colpiti dall’epidemia di Ebola che aveva colpito diverse parti dell’Africa.

L’avvertimento di Roberto Burioni

Il virologo Roberto Burioni è stato tra i primi a rilanciare la notizia. Pur invitando a non allarmarsi e a non esagerare nella risposta, il medico ha notato la stranezza di un sintomo come l’anemia in una malattia respiratoria.

“Nel mondo moderno i virus si spostano molto velocemente” ha tenuto però a ricordare Burioni, facendo riferimento con un accenno alla pandemia da Covid-19.