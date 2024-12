Malattia in Congo, l'Oms sospetta altri virus dietro alcune morti: quali sono i sintomi riscontrati fino a ora

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sappiamo ancora molto poco sulla malattia che ha provocato decine di morti nelle ultime settimane in Congo. Una malattia causata da un virus sconosciuto, che ha allertato i sistemi sanitari di tutto il mondo. Secondo l’Oms però è possibile che dietro ai casi e ai decessi registrati ci siano anche altre malattie con sintomi simili.

Malattia in Congo: Oms sospetta altri virus

Sono in corso esami di laboratorio per determinare la natura e la causa esatta della misteriosa malattia emersa nelle scorse settimane nella Repubblica Democratica del Congo.

Sono stati registrati centinaia di casi di quello che appare essere un virus respiratorio ancora sconosciuto, in grado di provocare gravi anemie soprattutto in bambini e ragazzi.

Fonte foto: ANSA

Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), in questa fase “è anche possibile che più di una malattia stia contribuendo ai casi e ai decessi”.

Considerando i sintomi riportati e la situazione nel paese africano, altre malattie ben note potrebbero essere causa o concausa di un certo numero di decessi.

Tra queste l’Oms cita la malaria, comune in quell’area, polmonite acuta, influenza, Covid-19 e morbillo.

La situazione in Congo

Stando all’ultimo bollettino dell’Oms, sono 406 i casi di una malattia non diagnosticata registrati tra il 24 ottobre e il 5 dicembre nella zona di Panzi, nella provincia di Kwango, in Congo.

I decessi sono stati 31, per la maggior parte bambini di età sotto i 5 anni. Tutti i casi gravi, spiega l’Oms in una nota, sono stati segnalati come “gravemente malnutriti“.

La zona di Panzi dove si è sviluppata la malattia è una delle più povere del Congo, dove gli abitanti sono spesso denutriti e con sistemi immunitari compromessi, seguiti da strutture sanitarie inadeguate.

Si tratta di un’area rurale scarsamente popolata e remota, difficile da raggiungere. Per raggiungerla dalla capitale Kinshasa servono 48 ore su strada.

“Queste difficoltà, unite alla limitatezza della diagnostica nella regione, hanno ritardato l’identificazione della causa principale”, spiega l’Oms. Per questo sono state inviate sul posto squadre di risposta rapida “per identificare la causa dell’epidemia e rafforzare la risposta”.

Quali sono i sintomi

I principali sintomi di questa malattia ancora sconosciuta sono quelli tipici delle sindromi influenzali e parainfluenzali.

I disturbi accusati dalle persone contagiate sono febbre, mal di testa, tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie e dolori al corpo. A questi si aggiungono anemia e segni di malnutrizione acuta.