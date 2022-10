Maestra muore improvvisamente davanti agli alunni, stroncata da un malore: tragedia nel Veronese

Doveva essere una mattinata di studio come le altre, per gli alunni della scuola primaria Carlo Ederle, a Villa Bartolomea, nel Veronese. Invece hanno assistito all’improvvisa e traumatica morte della loro maestra, Giovanna Fabrica, deceduta per un malore mentre era in classe. L’intervento di un collega prima, e dei soccorsi dopo, non ha potuto salvarle la vita. La tragedia si è consumata lunedì 10 ottobre, intorno alle 14 del pomeriggio.

Maestra muore in classe davanti agli alunni: l’intervento del collega

Come riporta il Corriere della Sera, Giovanna Fabrica, 44 anni, originaria di Naro (Agrigento), stava uscendo dall’aula durante il cambio dell’ora, salutando il docente d’italiano che avrebbe dovuto tenere la lezione successiva. Ma dopo pochi istanti, la donna è stata colta da un malore e si è accasciata a terra, di fronte agli studenti attoniti.

Il docente ha reagito con sangue freddo e ha subito provato ad effettuare il massaggio cardiaco, mentre la donna giaceva a terra a poca distanza dai primi banchi.

Fonte foto: Virgilio Notizie Villa Bartolomea, il comune nel Veronese dove si è consumato il dramma

I bambini accompagnati fuori dall’aula e l’arrivo del 118

Nel frattempo, il docente ha allertato i collaboratori scolastici e gli altri insegnanti affinché portassero in aula il defibrillatore per effettuare le manovre di rianimazione, apprese durante il corso di primo soccorso impartito a tutto il personale dell’istituto scolastico. I bambini, scioccati, sono stati accompagnati fuori dall’aula per evitare che assistessero alla scena.

Mentre il docente cercava di rianimare la collega, è sopraggiunta al Carlo Ederle un’ambulanza del 118 e anche l’elisoccorso di Verona Emergenza.

Tuttavia, nemmeno il personale medico e paramedico arrivato tempestivamente ha potuto salvare la vita della donna, stroncata a 44 anni da un malore improvviso, davanti agli alunni che tanto amava.

Chi era Giovanna Fabrica, la maestra morta nel Veronese

Giovanna Fabrica aveva 44 anni, era nata a Naro, nell’Agrigentino, e viveva a Cerea, nella provincia di Verona, insieme al marito. Insegnava all’istituto comprensivo Ederle dall’anno scorso, dove era stata convocata per l’insegnamento di scienze e geografia.

Colleghi, personale scolastico e studenti l’avevano apprezzata per i suoi modi gentili e ora piangono la morte di una maestra devota al difficile mestiere dell’insegnamento.

Poche ore prima, a Rovereto, un’altra insegnante è morta investita da un treno mentre attraversava i binari.