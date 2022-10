Rovereto, insegnante 45enne muore travolta da un treno mentre attraversava i binari

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Tragedia nella mattinata di lunedì 10 ottobre a Rovereto. Una donna di 45 anni, insegnante presso un liceo della città, è stata travolta da un treno in corsa ed è morta sul colpo. La vittima, Emiliana Urbani, stava attraversando i binari e quando si è accorta che il treno stava arrivando verso di lei sarebbe inciampata.

Le testimonianze delle persone presenti

Come riportato da L’Adige, il treno merci ha travolto la donna sul binario 2. Secondo i testimoni la 45enne stava attraversando i binari e non si è resa conto del sopraggiungere del convoglio. L’incidente è avvenuto poco dopo le ore 9.

Inutile l’intervento dei soccorritori: per la donna non c’è stato nulla da fare. Il treno, che viaggiava in direzione Verona, ha tentato una frenata disperata, ma l’incidente non è stato evitato.

La vittima è un’insegnante del liceo Rosmini di Rovereto

Sul posto sono giunti gli agenti della Polfer, incaricati di ricostruire l’accaduto. Gli agenti hanno raccolto le testimonianze del macchinista del treno merci e dei testimoni che hanno assistito all’incidente.

La vittima lavorava come insegnante presso il liceo Rosmini di Rovereto, viveva nella stessa città ma era originaria di Trambileno. In seguito all’incidente si sono verificati ritardi per tutta la mattinata sulla linea ferroviaria.

Il ricordo del preside della scuola

La vittima era insegnante di italiano e latino al liceo scientifico Rosmini di Rovereto. Addolorato Paolo Pendenza, dirigente scolastico del Rosmini, che ha ricordato Emiliana Urbani come una persona e un’insegnate amata sia dai colleghi che dagli studenti. La data dei funerali non è stata ancora stabilita.