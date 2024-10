Madre e figlio trovati morti a Orbetello a Grosseto nel giardino, allarme di un passante: aperta indagine

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Una donna anziana e un uomo, madre e figlio, sono stati ritrovati senza vita nel giardino di casa a Orbetello, in provincia di Grosseto: i due congiunti sarebbero morti diversi giorni fa ma i loro corpi non sono stati rinvenuti, a causa della posizione isolata dell’abitazione. A notare la donna un passante, che ha allertato immediatamente i soccorsi, purtroppo vani. Sul posto, oltre agli operatori sanitari, anche i vigili del fuoco e i carabinieri per l’avvio delle indagini.

Cadaveri in giardino a Orbetello vicino Grosseto

Il ritrovamento dei due cadaveri è avvenuto lunedì 7 ottobre in una zona rurale e isolata di San Donato, frazione di Orbetello, nel Grossetano. I corpi sono di madre e figlio, una donna molto anziana e un uomo.

Un passante, trovandosi nei pressi dell’abitazione, ha notato la donna riversa a faccia in giù nel vialetto e, credendo si trattasse di un malore, ha contattato i soccorsi. All’arrivo degli operatori sanitari è stato ritrovato anche il corpo dell’uomo all’interno di un pozzo artesiano.

Fonte foto: Tuttocittà

Il ritrovamento dei due corpi è avvenuto nella zona di San Donato a Orbetello, Grosseto

Al momento, le circostanze della vicenda sono poco chiare e i carabinieri stanno conducendo le dovute indagini. Dai primi riscontri, sembra che i decessi siano avvenuti qualche giorno fa.

Madre e figlio ritrovati morti in Toscana: chi sono

La posizione remota dell’abitazione, situata in un’area scarsamente frequentata, ha probabilmente ritardato il ritrovamento dei due corpi ormai senza vita.

La donna viene descritta come molto anziana: secondo quanto riportano le testate locali, avrebbe avuto 90 anni, mentre il figlio avrebbe avuto 70 anni.

Secondo i carabinieri, “la causa dei decessi rimane ancora incerta”. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i militari di Orbetello, insieme agli investigatori di Grosseto, il Pubblico Ministero e il medico legale, per avviare le indagini e chiarire le circostanze.

La possibile ricostruzione dell’accaduto

A fare la tragica scoperta è stato un operaio che lavorava nella casa vicina. Insospettito dai continui e furiosi abbai del cane, si è affacciato per controllare e ha notato da lontano una figura a terra. Incerto se fosse un corpo o altro, ha chiamato immediatamente il 112.

Quando i soccorritori della Croce Rossa sono arrivati, hanno subito constatato che non c’era più nulla da fare. Non solo la persona avvistata era deceduta, ma c’era anche un secondo corpo, quello del figlio della donna.

In base a quanto ricostruisce Il Giunco, l’uomo sarebbe stato impegnato nello scavo di una buca, probabilmente per riparare una tubatura. Una delle ipotesi è quindi quella di una caduta fatale, forse a causa di un malore.

La madre potrebbe aver tentato di tirarlo fuori, sfilandogli le scarpe nel processo. Probabilmente, rendendosi conto di non poter fare molto da sola, avrebbe cercato di tornare in casa per chiedere aiuto, subendo a sua volta un malore prima di riuscirci.