Ritrovato morto il giovane disperso in mare a Terrasini, Antonino D'Amico era stato portato via dalle onde

Si sono concluse con il ritrovamento del suo corpo privo di vita le ricerche di Antonino D’Amico, il giovane di 22 anni da tre giorni disperso in mare a Terrasini, in provincia di Palermo. Sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco ad individuarlo e a recuperarlo dopo tre giorni di ricerche.

Nella giornata di oggi, sabato 14 settembre, è stato ritrovato e recuperato il cadavere di Antonino D’Amico, disperso in mare da mercoledì nelle acque di Terrasini, in provincia di Palermo.

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, i sommozzatori dei vigili del fuoco impegnati nelle ricerche lo hanno individuato nei pressi del punto in cui il giovane era scomparso.

Il giovane inghiottito dalle onde a Terrasini, in provincia di Palermo

Lo hanno recuperato e affidato ad una motovedetta della guardia costiera, che ha portato il cadavere in porto a Terrasini.

Disperso in mare a Terrasini

Antonino D’Amico, 22enne di Partinico (Palermo), risultava disperso in mare a Terrasini da mercoledì 11 settembre.

Come riporta Palermo Today, si trovava sugli scogli in contrada Paternella assieme ad un amico 20enne quando è stato travolto da un’onda e trascinato in acqua.

Anche l’amico è stato travolto dalle onde ma è riuscito a risalire sugli scogli e a mettersi in salvo, per poi lanciare l’allarme.

Le ricerche

Sono così scattate le ricerche del giovane, via terra e via mare, che hanno visto in azione vigili del fuoco con sommozzatori e droni, guardia costiera, protezione civile, forze dell’ordine e volontari.

Le operazioni di ricerca sono andate avanti per tre giorni, rese difficili dalle condizioni del mare molto agitato.

Nella giornata di sabato infine è stato individuato il corpo: si trovava nei pressi della scogliera da cui era caduto, il corpo incastrato in un anfratto nel fondale.

La salma è stata portata nella sede della Guardia Costiera di Partinico, a disposizione della Procura di Palermo. Sul corpo verrà molto probabilmente eseguita l’autopsia.