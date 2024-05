Madre di Saman Abbas arrestata in Pakistan, ergastolo per l'omicidio della figlia: era latitante da 3 anni

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nazia Shaheen, la madre di Saman Abbas (51 anni) è stata arrestata in Pakistan. La donna era già stata condannata all’ergastolo per l’omicidio della figlia. Latitante dallo scorso maggio 2021, su di lei pendeva un mandato di cattura internazionale. Dopo una lunga ricerca in collaborazione con Interpol e la Polizia Federale pachistana, è stata trovata in un villaggio ai confini con il Kashmir.

La madre di Saman Abbas è stata arrestata. Dopo il periodo di latitanza, la donna di 51 anni è stata trovata in Pakistan. Dopo l’omicidio della figlia, avvenuto nella provincia di Reggio Emilia, su di lei pendeva un mandato di cattura internazionale.

Dopo aver già individuato tutte le altre persone coinvolte nell’omicidio della giovane, l’ultima rimasta in circolazione era proprio Nazia Shaheen.

Trovata in un villaggio in Pakistan

La donna è stata individuata grazie a un indagine condotta in collaborazione tra Interpol e la Polizia Federale pachistana. In seguito a testimonianze, intercettazioni e un lavoro sul campo, Shaheen è stata trovata in un villaggio ai confini con il Kashmir. La vita di Nazia in Pakistan è stata facile. La sua famiglia è stata descritta come potente e influente. Nazia è infatti sorella di un poliziotto.

Anche il padre della vittima era stato individuato in Pakistan, quindi arrestato ed estradato in Italia per partecipare al processo. Per l’omicidio di Saman Abbas sono stati condannati, oltre ai genitori, anche lo zio Danish Hasnain.

Cosa succede ora?

La madre di Saman era ancora latitante, ma il procuratore capo di Reggio Emilia, Gaetano Paci, non ha mai smesso di cercarla. Anche perché nella sentenza di omicidio non è stato escluso che l’esecutrice materiale sia stata proprio la madre.

Ora Nazia Shaeem dovrà comparire davanti ai giudici di Islamabad per l’iter di estradizione che potrebbe durare alcuni mesi.