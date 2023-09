Lunga coda all'Apple Store di Milano per il nuovo iPhone 15: diverse persone in fila già dalla notte prima

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Accampati fuori dagli store ufficiali di Apple, sono migliaia i fan della mela che stanno facendo una lunga coda per essere tra i primi a stringere il nuovo iPhone 15. Di fronte all’Apple Store di Milano la fila diligente è iniziata già ieri notte, con sedie da campeggio e coperte, ma è da questa mattina che il numero di intrepidi è cresciuto.

A Milano in attesa dell’iPhone 15

I lanci dei nuovi iPhone vengono spesso accolti con critiche: costi troppo alti, poca innovazione. Eppure ogni anno sono centinaia le persone che si mettono in fila, anche dalla sera prima, per essere trai primi a entrare negli Apple Store e stringere un nuovo modello di iPhone.

L’uscita di iPhone 15 non è diversa e dalle 7:00 del mattino si è formata una lunga coda di fronte all’Apple Store di Milano per l’acquisto del nuovissimo melafonino, annunciato alla recente conferenza-evento di Apple.

Fonte foto: ANSA Dentro l’Apple Store di Milano con il nuovissimo iPhone 15

Notte in sacco a pelo

Per i fan Apple l’attesa è parte del gioco e questa inizia la notte prima dell’apertura dello Store. Scene simili sono piuttosto comuni all’estero, per esempio negli Stati Uniti, dove lunghe code di tende e sacchi a pelo descrivono bene l’interesse degli amanti Apple.

Anche a Milano alcune persone sono stati viste pernottare e aggirarsi in piazza Liberty, in attesa dell’alba e dell’apertura dell’Apple Store, prevista per le ore 8:00. Una commessa del negozio ha raccontato che alcune persone hanno passato la notte lì fuori, con una tenda o una sedia da campeggio per stare più comodi.

Novità Apple in vendita

“È sempre un’emozione essere tra i primi a scoprire nuove tecnologie”, ha detto uno dei fan fuori dall’Apple Store di Milano prima dell’apertura (avvenuta alle 8:00). Le novità tecnologiche in arrivo, per le quali fare lunghe code, sono varie.

Oltre ai nuovi modelli di iPhone 15, è in arrivo anche in nuovo Apple Watch Series 9 e la sua versione Ultra 2 e il sistema operativo iOS 17.