Lumache giganti invadono la contea di Pasco in Florida: scatta la quarantena, episodio analogo un anno fa

È allarme in Florida in seguito all’avvistamento di alcune lumache giganti. Già un anno fa, la specie aliena aveva creato il panico nello stato americano, che ha ora rimesso in quarantena l’intera area degli avvistamenti.

Le lumache giganti in Florida

È stato il Dipartimento di Agricoltura e servizio al consumatore della Florida (Fdacs) a confermare con un comunicato la presenza di lumache giganti di terra africane nell’area di a Miramar, in Florida, a nord di Miami.

Queste specie invasive, dal ritmo riproduttivo molto elevato, sono estremamente dannose per piante e colture, oltre a essere molto pericolose per l’uomo.

Fonte foto: ANSA Un uomo indica delle lumache giganti africane nascoste nella vegetazione, in una foto di archivio

L’achatina fulica (questo il nome dell’animale comunemente noto come “lumaca gigante africana”), come specificato in una nota del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA), rappresentano anche “un rischio per la salute umana perché portatori del verme polmonare del ratto, un parassita che può causare un raro tipo di meningite”.

Un’area messa in quarantena

Proprio per questi motivi, lo Stato della Florida ha perimetrato un’area di quarantena e di trattamento di circa 9 chilometri quadrati nella città di Miramar, nella contea di Broward.

Le persone che vivono all’interno di quella zona possono andare e venire, ma è illegale spostare le lumache così come qualsiasi terreno, detriti, rifiuti di giardino o piante all’interno o all’esterno dell’area di quarantena senza un accordo di conformità con l’USDA.

I funzionari dell’agricoltura della Florida stanno usando un’esca per lumache che contiene metaldeide, un pesticida approvato per uso residenziale, per uccidere le lumache, senza poter però fornire una stima esatta delle tempistiche necessarie per eliminare il problema.

Le lumache giganti nel 2022

Già un anno fa, nel luglio 2022, la Florida venne invasa dalle stesse lumache giganti, con la contea di Pasco tutt’ora in quarantena. Il primo avvistamento (con conseguente eradicazione) di questa specie nello Stato americano risale però al 1969.

Non è chiaro esattamente come queste lumache siano arrivate in Florida. È possibile che siano trasportate illegalmente con dei container, o come uova deposte accanto alle piante in vaso che i turisti americani potrebbero aver portato a casa dopo una vacanza ai Caraibi.

C’è molta preoccupazione in Florida per la situazione, dato che la lumaca di terra africana è considerata “uno dei parassiti più invasivi del pianeta”, come specificato da alcuni funzionari dell’USDA, secondo i quali “questo è il momento nel quale questi animali vanno eliminati, prima che aumentino in modo considerevole di numero”.