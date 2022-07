Città invasa da lumache giganti e velenose, scatta il lockdown forzato per due anni: immagini impressionanti

Immagini incredibili. La città di Port Richey, nello Stato della Florida, dovrà restare in quarantena per due anni a causa dell’invasione di lumache giganti, addirittura velenose per l’uomo. Si tratta di animali capaci di trasmettere un parassita che mette a rischio i polmoni e può causare meningite. Inoltre, distruggono le piante, le coltivazioni e persino gli edifici: riescono infatti a nutrirsi di cemento. Provengono dall’Africa, sono lunghe più di 20 centimetri e si riproducono a grandissima velocità.

I cittadini non potranno spostare piante, terreno, rifiuti di cortile, detriti, compost e materiali da costruzione al di fuori della zona delimitata. L’area è in quarantena dal 23 giugno scorso. Le lumache sono difficili da eliminare perché non hanno predatori naturali: ogni esemplare può vivere fino a 9 anni. Per questo motivo si sta valutando di usare un pesticida, sicuro per piante e frutta, ma in grado di decimare questi animali.