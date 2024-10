Luigi Manconi cieco, ex senatore e marito di Bianca Berlinguer ricorda il malore in Aula: cosa disse a Meloni

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

“Già dieci anni fa non ero più in grado di leggere la pagina di un libro”. In una recente intervista, l’ex senatore Luigi Manconi, cieco dal 2007, ha parlato della sua condizione e del modo in cui la sua vita è cambiata in seguito alla perdita della vista a causa di un glaucoma. Il politico e giornalista, marito della conduttrice Bianca Berlinguer, presenterà il libro La scomparsa dei colori (Garzanti), il prossimo 8 ottobre a Milano.

Luigi Manconi cieco, il ricordo del malore in Aula

In una lunga intervista rilasciata a Repubblica, Manconi ha raccontato di essersi reso conto che qualcosa non andava nel febbraio 2007, mentre si trovava in aula alla Camera.

In qualità di sottosegretario alla Giustizia, ruolo che ricopriva all’epoca, stava illustrando gli emendamenti del governo: “Dopo un po’ mi sono accorto che le righe mi saltavano davanti agli occhi…”, ha spiegato al giornalista Concetto Vecchio.

Fonte foto: ANSA Luigi Manconi e Bianca Berlinguer alla presentazione dell’ultimo libro di Maurizio Molinari, “Il campo di battaglia”, a Roma

“Le parole, le sillabe, intere frasi ballavano e si dileguavano. Non controllavo la lettura – prosegue nel ricordo l’ex politico – Mi sono fermato. Dai banchi di destra hanno iniziato a rumoreggiare di fronte alla mia esitazione: pensavano che fosse recitata per una qualche ragione politica. Sono andato nel panico. Mi sono girato verso Giorgia Meloni, che da vicepresidente della Camera presiedeva l’aula, e le ho detto: ‘Ho un malore‘”.

La diagnosi del glaucoma

L’amara sorpresa sarebbe arrivata di lì a poco: diagnosi di un glaucoma, all’età di 59 anni.

Il peggioramento è stato “inesorabile. Già dieci anni fa non ero più in grado di leggere la pagina di un libro – continua – Leggere e scrivere era stata la mia principale occupazione da sempre”.

Manconi ha spiegato che l’occhio destro è piombato presto in una cecità totale, mentre in quello sinistro gli è rimasto a lungo uno spiraglio esile in grado fargli vedere qualcosa e “prendere appunti”: “Con un pennarello dalla punta molto spessa riuscivo ancora a segnare le cose da fare. Non posso più da tempo, mi manca moltissimo”.

Il nuovo libro, la figlia e il rapporto con Bianca Berlinguer

Manconi presenterà il libro La scomparsa dei colori (Garzanti), il prossimo 8 ottobre a Milano, testo in cui racconta la sua esperienza di vita dopo il glaucoma.

“L’ho scritto con le mie assistenti, Marica Fantauzzi, Chiara Tamburello, Lucrezia Fortuna. Mi accompagnano ovunque, alternandosi. Soprattutto mi assistono nella scrittura, che avviene sotto dettatura“, prosegue l’intervista sul quotidiano del gruppo Gedi (alla cui direzione è recentemente approdato Mario Orfeo).

“Il nostro è un lavoro collettivo – aggiunge -. C’è una responsabilità coautoriale. Col tempo è diventato uno stile, non dico un genere letterario, costruito sulla comune creatività. E infatti spesso firmano con me”.

Poi, a proposito della figlia Giulia, di cui ricorda solo il volto di bambina: “Aveva 10 anni, oggi ne ha 25. Non poter vedere i visi dei miei figli è una delle privazioni più dolenti della mia vita di cieco”.

E sulla relazione con la moglie, Bianca Berlinguer: “Ho dovuto accettare i miei limiti, affidarmi. Sono più fragile. Bianca da 15 anni vive con una persona con disabilità, e non è semplice”.

Infine, un ultimo passaggio struggente: “La cecità comporta la perdita della bellezza e la perdita della libertà“.

Chi è Luigi Manconi

Luigi Manconi, nato a Sassari nel 1948, è un sociologo, politico e giornalista italiano, noto per il suo impegno in ambito dei diritti civili e delle libertà personali.

Nel corso della sua vita si è speso nella difesa dei diritti umani, collaborando con diverse testate giornalistiche come Repubblica e Il Foglio. È stato senatore, ricoprendo la carica di presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, e ha fondato l’associazione “A Buon Diritto”.

Manconi ha avuto anche una lunga carriera accademica come docente di sociologia, arricchendo il dibattito pubblico con le sue idee progressiste.

Cosa è il glaucoma

Il glaucoma è una malattia oculare caratterizzata da un aumento della pressione intraoculare, che può danneggiare il nervo ottico e causare una progressiva perdita della vista.

Rappresenta una delle principali cause di cecità nel mondo. Spesso non presenta sintomi nelle prime fasi, motivo per cui viene chiamato “il ladro silenzioso della vista”.

Esistono diversi tipi di glaucoma, tra cui il glaucoma ad angolo aperto, il più comune, e il glaucoma ad angolo chiuso, che può causare attacchi acuti con sintomi improvvisi come dolore agli occhi e visione offuscata.