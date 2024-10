Luciana Littizzetto prende in giro il ministro Giuli a Che tempo che fa: il video della letterina

Ancora ottimi gli ascolti di Che tempo che fa sul Nove, che domenica 13 ottobre sfiora i 2 milioni di telespettatori, con il 10,1% di share medio, piazzandosi dietro solamente a Canale 5 e Rai 1, chiudendo però davanti a Le Iene (Italia 1) e Presadiretta (Rai 3). Con 330 mila interazioni social, il programma di Fabio Fazio è il più commentato della serata. Grazie anche alla tradizionale letterina di Luciana Littizzetto, questa volta sul ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

Domenica 13 ottobre Luciana Littizzetto ha messo nel mirino della sua letterina Alessandro Giuli, il ministro della Cultura.

Prima qualche nota, stonata, col flauto (per richiamare il gesto di Giuli nei suoi programmi tv).

Fonte foto: ANSA Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli

Poi, le battute sull’eloquio del politico, che nel suo discorso d’insediamento ha usato termini aulici e giri di parole non compresi da tutti, come ad esempio Matteo Renzi.

L’ex premier, al Senato, ha schernito il ministro, citando la supercazzola del Conte Mascetti, personaggio interpretato da Ugo Tognazzi reso celebre dalla trilogia Amici miei di Mario Monicelli.

Il testo della letterina al ministro Giuli:

“O Giuli diletto, contenitor procace di parole altisonanti, che nel tuo primo apparir già hai rotto le sferette a tanti e tanti

Le frasi tue ci spiegan quanto la palingenesi della minchioneria protobarocca possa insufflare il vaffanculismo più frustro e antropomorfo…ma lascia dire a noi, umili poracci e servi della gleba

Che in un paese dove cultura langue…

il tuo pensiero folle

rischia purtroppo e assai

di far cader le balle.

Oh, Divino Minister, al punto in cui noi siamo, sarebbe d’uopo allor non solo la parola ma il sostegno vero e vigoroso all’arte e allo spettaculo, che nota ha il final in culo, ed è lì che ci finiam se va così nel prossimo futuro.

Pecunia chiediam caro ministro, pecunia che non olet, danaro buono per chi fa film, libri e teatro, e arti variae.

Non facciam come gli antichi, che mangiavano la buccia e buttavano via i fichi!

E tutti noi artisti e saltimbanchi, con fedele speme e attesa del fiorire di nobil tue iniziative, in coro ti diciamo, in questo ottobre tra i castagni, ministro… parla come magni!

Ad maiora e kalispera,

buon lavoro a te e a tutta la infosfera.

Lucianina”.