Luca Telese tutor di Maria Rosaria Boccia? Le accuse di Striscia al giornalista: dove si sono conosciuti

Luca Telese ‘tutor’ di Maria Rosaria Boccia: molte persone hanno notato che quando colei che ha fatto scoppiare lo scandalo attorno all’ex ministro Gennaro Sangiuliano compare in tv, c’è anche il giornalista che non di rado prende le sue difese. La domanda che tanti si sono fatti è stata la seguente: che rapporto c’è tra i due? Striscia la Notizia, in un servizio confezionato dall’inviato Pinuccio mandato in onda venerdì 8 novembre, ha provato ad andare a fondo in merito alla vicenda.

Maria Rosaria Boccia e Luca Telese, le rivelazioni di Striscia la Notizia

Pinuccio, giornalista del tg satirico di Antonio Ricci, ha evidenziato che, in tv, dove c’è la signora Boccia, c’è anche Telese, che le offrirebbe una sorta di “tutoraggio”.

Il sito Sassate.it ha sostenuto che Telese e la donna si sarebbero conosciuti lo scorso luglio durante il “Festival del libro possibile”, manifestazione svoltasi a Polignano a Mare.

Fonte foto: ANSA L’imprenditrice Maria Rosaria Boccia

L’imprenditrice campana aveva presenziato alla rassegna con l’allora ministro Sangiuliano. “Dopo l’incontro di Polignano – scrive Sassate.it – la Boccia avrebbe avuto una strategia di comunicazione ‘telesiana'”.

Telese e Boccia: interviste e apparizioni televisive

La scorsa estate, quando lo scandalo che ha travolto Sangiuliano non era ancora del tutto deflagrato, Boccia fu più volte menzionata nel talk di La7 In Onda, condotto dal tandem formato da Telese e Marianna Aprile. Tra l’altro furono i due giornalisti ad intervistare per primi l’imprenditrice di Pompei.

Altro dettaglio: Boccia è stata intervistata dal quotidiano locale abruzzese Il Centro. E chi dirige tale giornale? Telese.

Inoltre quando è stata due volte ospite a Piazzapulita (La7) da Corrado Formigli, in studio c’è sempre stato anche Telese, il quale l’ha sostenuta. La faccenda l’ha pure fatta notare di recente Italo Bocchino.

Il giornalista e l’imprenditrice stanno scrivendo un libro?

Pinuccio ha posto il focus anche su un’altra questione: risulterebbe che Telese stia ricoprendo il ruolo di “talent scout” per la ricerca di una casa editrice disposta a pubblicare il libro di Maria Rosaria Boccia.

Si mormora che il giornalista potrebbe essere il ghost-writer di tale progetto editoriale.

Raggiunto dall’inviato di Striscia la Notizia, Telese ha smentito la ricostruzione fatta. Il tg satirico, però, ha sbugiardato il giornalista tramite un deep fake con protagonista Enrico Mentana. Pinuccio ha concluso spiegando che approfondirà ulteriormente la questione.