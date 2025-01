Lotito furioso con il falconiere della Lazio Juan Bernabè: "Sta occupando abusivamente Formello"

Claudio Lotito, presidente della Lazio, si trova al centro di una polemica che vede coinvolto Juan Bernabè, l’ex falconiere del club. Dopo il licenziamento per una grave violazione del codice etico della società, Bernabè avrebbe continuato a occupare abusivamente gli spazi di Formello, aggravando una situazione già tesa e diventata oggetto di attenzione mediatica internazionale.

Lotito attacca l’ex falconiere della Lazio

Il rapporto tra la Lazio e Juan Bernabè si è incrinato in modo irreparabile in seguito alla pubblicazione di un video che ha fatto rapidamente il giro del web, suscitando critiche e polemiche.

Lotito ha spiegato al Fatto Quotidiano che la diffusione di quel video, in cui Bernabè mostra il pene, ha rappresentato una violazione grave del codice etico del club, una società quotata in Borsa e tenuta a mantenere un’immagine impeccabile.

Lotito con l’aquila Olympia allo stadio Olimpico

La decisione di licenziare Bernabè è stata presa per “giusta causa”, una mossa necessaria per tutelare la reputazione della Lazio. Lotito ha sottolineato come il comportamento dell’ex falconiere non fosse compatibile con i valori della società, aggiungendo che le successive dichiarazioni pubbliche di Bernabè hanno ulteriormente aggravato la situazione.

Sebbene il falconiere abbia espresso pubblicamente le sue scuse, il presidente ha rifiutato ogni possibilità di riconciliazione, dichiarando che la questione è ora nelle mani degli avvocati.

L’occupazione abusiva

Dopo il licenziamento, la vicenda ha preso una piega ancora più controversa. Bernabè avrebbe infatti continuato a occupare una stanza del centro sportivo di Formello, giustificando la sua presenza con una convalescenza post-operatoria.

Questa situazione, però, non è stata accolta positivamente dal presidente Lotito, che ha definito tale comportamento inaccettabile, parlando di una vera e propria occupazione abusiva.

Lotito si è detto infastidito dall’imbarazzo pubblico che questa vicenda sta creando, sia per la società sia per i tifosi. Il presidente ha ribadito che la Lazio non farà passi indietro e che la gestione di questo episodio sarà portata avanti con rigore.

Chi sostituirà Juan Bernabè

Nonostante la tensione generata da questa vicenda, Lotito guarda al futuro. La figura del falconiere, strettamente legata all’aquila Olympia, rimane centrale per il club e i tifosi.

La Lazio, infatti, ha già ricevuto numerose candidature per sostituire Bernabè, e il presidente ha garantito che un nuovo falconiere sarà operativo nel giro di una settimana.

Lotito, però, non sembra intenzionato a lasciarsi coinvolgere ulteriormente. La sua gestione rigida, ormai un marchio di fabbrica, ha segnato anche questa vicenda, che si avvia verso una conclusione inevitabile: l’addio definitivo a Bernabè.