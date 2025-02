Lorenzo Rovagnati morto nell'incidente in elicottero a Noceto, chi era l'erede dell'azienda di salumi

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

È morto in un incidente in elicottero Lorenzo Rovagnati, uno dei due eredi della grande azienda di salumi fondata dal padre Paolo. Era amministratore delegato insieme al fratello e da anni aiutava la madre nella gestione degli affari. Aveva 41 anni ed era sposato da più di cinque.

Chi era Lorenzo Rovagnati

Figlio di Paolo Rovagnati e di Claudia Limonta, Lorenzo Rovagnati era l’amministratore delegato della famosa azienda di salumi della Brianza, ruolo che ricopriva insieme al fratello Ferruccio.

Lorenzo Rovagnati aveva 41 anni e da più di cinque era sposato con Federica Sirioni. Il matrimonio era stato celebrato nella chiesa di Macherio, comune della Brianza, nel giugno del 2019.

Fonte foto: ANSA Il castello di Castelguelfo

L’erede dei Rovagnati è morto il 5 febbraio del 2025 in un incidente in elicottero che ha causato il decesso anche degli altri due occupanti del velivolo.

L’incidente in elicottero

Nella serata del 5 febbraio, poco dopo le 19:00, l’elicottero di Rovagnati si è schiantato nella tenuta di famiglia a Noceto, nei pressi di Parma, che circonda il castello di Castelguelfo, sempre di proprietà della famiglia.

Secondo le prime ricostruzioni il mezzo aveva tentato un decollo senza riuscirci e sarebbe precipitato al suolo dopo un problema verificatosi mentre tentava di atterrare per ritentare la partenza.

Lorenzo Rovagnati era solito recarsi al castello di Castelguelfo ogni mercoledì dell’anno, stando a quanto riportato dal quotidiano Repubblica.

La famiglia Rovagnati e la storia dell’azienda

Rovagnati è uno dei marchi più riconoscibili dell’alimentare italiano. Specializzata in salumi, è stata fondata nel 1941 a Biassono, un comune della Brianza, da Angelo Ferruccio Rovagnati, nonno di Lorenzo, e poi presa in gestione da Paolo Rovagnati.

Fu proprio Paolo a portare al successo nazionale il marchio, anche grazie a una serie di spot pubblicitari andati in onda negli anni ’90 con protagonista il famoso conduttore televisivo Mike Bongiorno.

Nel 2021 per la prima volta nella sua storia, Rovagnati ha aperto uno stabilimento negli Stati Uniti, a Vineland, in New Jersey. La presidente dell’azienda è la moglie di Paolo Rovagnati e madre di Lorenzo, Claudia Limonta.