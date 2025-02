Elicottero precipita a Noceto vicino Parma, tre morti: tra le vittime Lorenzo Rovagnati

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un elicottero si è schiantato al suolo all’interno della proprietà del castello di Castelguelfo a Noceto, provincia di Parma. I terreni e il vicino castello sono di proprietà della famiglia Rovagnati. A bordo ci sarebbero state tre persone, nessuna delle quali è sopravvissuta. Una di loro sarebbe Lorenzo Rovagnati, erede della famosa azienda di salumi.

Elicottero caduto a Noceto

Attorno alle 19:20 del 5 febbraio un elicottero con a bordo tre persone è precipitato nella zona di Castelguelfo, una frazione di Noceto, a una decina di chilometri a ovest del centro di Parma.

Nessuno degli occupanti del mezzo sarebbe sopravvissuto, stando a quanto riportato dal quotidiano Repubblica. Una delle vittime sarebbe Lorenzo Rovagnati, erede della famosa azienda di salumi insieme al fratello Ferruccio.

L’elicottero si è schiantato proprio nella tenuta di famiglia dei Rovagnati. Sul posto sono arrivate immediatamente i soccorsi, con un’ambulanza del 118 e alcuni mezzi dei vigili del fuoco. Poco dopo è accorsa anche una pattuglia dei carabinieri.

La dinamica dell’incidente dell’elicottero dei Rovagnati

Secondo le prime informazioni che emergono dal luogo dell’incidente, l’elicottero era in fase di decollo. Avrebbe fatto un tentativo ma avrebbe poi riscontrato dei problemi e avrebbe quindi tentato un nuovo atterraggio.

Durante questa seconda operazione il mezzo sarebbe incorso in alcuni problemi che avrebbero causato lo schianto. Sulla zona si era alzata sul finire della giornata una fitta nebbia.

Lorenzo Rovagnati era solito arrivare a Castelguelfo ogni mercoledì, partendo dalla sua abitazione di Milano in elicottero per raggiungere la tenuta di famiglia in provincia di Parma.

Chi era Lorenzo Rovagnati

Lorenzo Rovagnati era il figlio del fondatore dell’omonima azienda di salumi. Insieme al fratello Ferruccio affiancava la madre, Claudia Limonta, nella gestione della società, rimasta in mano alla famiglia d’origine.

Rovagnati aveva 41 anni e nel 2019 si era sposato a Macherio, in provincia di Monza e Brianza, con Federica Sironi. Nell’azienda ricopriva, insieme al fratello, il ruolo di amministratore delegato.

