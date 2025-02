Lorenzo Rovagnati morto in elicottero, il dolore dell'azienda dopo l'incidente e il messaggio alla famiglia

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Nella sera di mercoledì 5 gennaio, nel comune parmigiano di Castelguelfo, si è schiantato un elicottero. Nell’incidente ha perso la vita Lorenzo Rovagnati, figlio del fondatore dell’omonimo marchio di salumi. A poche ore dalla scomparsa dell’imprenditore 42enne, arriva il commosso messaggio da parte dell’intera azienda.

Morto Lorenzo, l’addio di Rovagnati

Anche i dipendenti dell’azienda si stringono attorno al dolore della famiglia Rovagnati. Il gruppo agroalimentare ha comunicato in una nota le proprie condoglianze.

“Rovagnati ha appreso attonita l’improvvisa scomparsa del Dottor Lorenzo Rovagnati, rimasto coinvolto in un incidente in cui hanno perso la vita anche i due piloti” si legge.

Fonte foto: ANSA Lorenzo Rovagnati (sx) con il fratello Ferruccio e la madre Claudia

Il messaggio prosegue: “L’intera comunità dell’azienda, in ogni parte del mondo, si stringe attorno alle famiglie in questo momento di grande dolore”.

L’incidente in elicottero

Lorenzo Rovagnati, 42 anni, che gestiva assieme al fratello Ferruccio l’azienda di famiglia, è scomparso tragicamente.

Vittima di un incidente in elicottero, mentre si spostava tra il castello e la sede dell’azienda, ubicata a Biassono, in provincia di Monza.

Assieme a lui i piloti Flavio Massa, 59 anni, e Leonardo Italiani, 30 anni. Anche loro hanno perso la vita nello schianto.

Proseguono le indagini del Ris Parma mentre si cerca di capire perché lo stesso elicottero che aveva già compiuto quel percorso così tante volte sia precipitato pochi secondi dopo il decollo.

Il cordoglio di amici e colleghi

Messaggi di cordoglio giungono anche dalle istituzioni e da coloro che hanno avuto modo di conoscere e apprezzare l’imprenditore prematuramente deceduto.

“Lorenzo Rovagnati ha dimostrato in questi anni la passione e la determinazione tipici di quel fare impresa che rende grande il Made in Italy nel mondo” hanno scritto Alessandro Spada e Alessandro Scarabelli di Assolombarda.

Un ricordo anche da parte di Luciano Casiraghi, sindaco di Biassono: “È stato un giovane buono, onesto ed operoso, amato e stimato da tutti coloro che lo conoscevano in azienda e non solo”.

“La sua perdita è difficile da accettare per tutti noi; un giovane che aveva davanti a sé ancora un grande futuro, come padre, e come imprenditore, – continua il primo cittadino – ma purtroppo la vita ci ha riservato qualcosa di terribile”.