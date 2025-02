Cosa sappiamo sull'incidente di Lorenzo Rovagnati in elicottero, dalla nebbia all'ipotesi del guasto

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

A diverse ore di distanza dall’incidente, iniziano a emergere le prime ipotesi sulle cause della tragedia in cui ha perso la vita Lorenzo Rovagnati. Tra la fitta nebbia e un possibile guasto tecnico, le indagini sono affidate al Ris di Parma e all’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. L’elicottero potrebbe essere precipitato in verticale da un’altezza compresa tra 400 e 500 metri.

Indagini sull’incidente Rovagnati

Le indagini vanno avanti per capire cosa sia successo all’elicottero precipitato a Castelguelfo di Noceto. Sul posto lavorano il Ris di Parma e l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, mentre la Procura ha sequestrato l’area dello schianto.

Si stanno analizzando anche i piani di volo e la scatola nera, perché ogni dettaglio può fare la differenza. Intanto, i corpi delle vittime restano a disposizione dell’autorità giudiziaria per le autopsie.

Fonte foto: ANSA In foto i resti dell’elicottero nella tenuta Rovagnati

L’obiettivo è chiarire la dinamica dello schianto e dare risposte ai familiari di Lorenzo Rovagnati e dei due piloti, morti nell’impatto.

Ipotesi cause ambientali

La nebbia fitta che avvolgeva la zona è una delle ipotesi più discusse. I piloti potrebbero aver perso i riferimenti e tentato di salire oltre lo strato di foschia per avere più visibilità.

Però qualcosa è andato storto: l’elicottero è precipitato pochi secondi dopo il decollo, a circa 200 metri dall’eliporto. Un errore di manovra dovuto alla scarsa visibilità? Oppure un ostacolo nascosto nel buio?

Gli investigatori non escludono nulla e stanno cercando testimoni che possano aver visto o sentito qualcosa di utile. L’elicottero potrebbe essere caduto in verticale, un dato utile alle indagini per comprendere le dinamiche e le cause della tragedia. In questo caso però si parlerebbe di un guasto.

Ipotesi guasto all’elicottero

Si parla anche di un possibile guasto al rotore di coda, che potrebbe aver reso incontrollabile il velivolo. Infatti, secondo le prime ricostruzioni, l’elicottero ha cercato di prendere quota, ma poi è caduto in verticale da un’altezza tra i 400 e i 500 metri, come mostrano le immagini.

Se si fosse trattato di un’avaria, i piloti avrebbero avuto pochi secondi per reagire, senza possibilità di recupero. Gli esperti stanno esaminando ogni pezzo dell’elicottero per capire se un problema tecnico possa aver causato la tragedia.

Nel frattempo, l’Ansv continua a raccogliere dati e confrontare le ipotesi per arrivare a una risposta certa. Si attende l’esito dell’analisi della scatola nera.