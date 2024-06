Lo sfogo di Barbara Berlusconi al Tg1 ricordando Silvio: "Mio padre il politico più perseguitato al mondo"

Barbara Berlusconi è stata intervistata dal Tg1 martedì 11 giugno e, a un anno dalla morte, ha ricordato il padre Silvio. Secondo la figlia, il Cavaliere è stato “il politico più perseguitato del mondo”.

L’intervista di Barbara Berlusconi: “Un politico perseguitato”

In un’intervista esclusiva al Tg1 realizzata a Villa Macherio, Barbara Berlusconi ha ripercorso la carriera politica del padre.

La terzogenita del fondatore di Forza Italia si è soffermata in particolare sul presunto accanimento giudiziario nei confronti del Cavaliere.

“Mio padre – ha spiegato Barbara – è stato il leader politico più perseguitato al mondo con più di 4mila udienze e 86 processi. Un accanimento da parte di una parte della magistratura politicizzata che è durato quasi 30 anni“.

Il ricordo di papà Silvio al TG1

Secondo Barbara Berlusconi, l’accanimento da parte dei magistrati avrebbe “gravemente compromesso la salute” del padre.

“Mi auguro che venga presto approvata in Parlamento la riforma della giustizia“, ha poi aggiunto.

Nel corso dell’intervista, l’ex presidente del Milan è stato ricordato con parole al miele. Per Barbara, Berlusconi ha cambiato l’Italia modernizzandola, nell’imprenditoria, nello sport, nei media e “soprattutto nella politica con l’introduzione del bipolarismo“.

Non solo. Il membro del CdA di Fininvest ha dichiarato che il Silvio Berlusconi “è stato molto amato perché ha sempre difeso la libertà come diritto naturale dell’uomo in contrapposizione a uno Stato più oppressivo e non al servizio dei cittadini, come lui invece auspicava”.

Pier Silvio ai dipendenti Mediaset: “Mio padre è amore”

Anche Pier Silvio Berlusconi ha voluto celebrare la vita dell’ex presidente del consiglio. Lo ha fatto durante l’incontro i dipendenti di Mediaset. “Il nostro fondatore, mio padre, è amore” ha detto l’amministratore delegato ai suoi collaboratori.

“Con il suo pensiero e con il suo agire in tantissimi ambiti della vita – ha detto ancora Pier Silvio -, ci ha insegnato dei valori preziosi”.