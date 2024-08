Lo scrittore Paolo Borzacchiello racconta la malattia sui social e i fan lo abbracciano: come sta adesso

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Lo scrittore Paolo Borzacchiello, ha scelto di condividere il suo percorso contro il cancro. Attraverso i social media, Borzacchiello ha raccontato le sue sfide quotidiane, tra cui una recente serie di interventi a cui si sta sottoponendo dopo il tour estivo. Come sta adesso lo scrittore?

La malattia di Paolo Borzacchiello

Paolo Borzacchiello ha rivelato da tempo di avere un cancro al colon retto al quarto stadio, diagnosticato alcuni mesi fa. Nonostante la gravità della diagnosi, Borzacchiello ha deciso di affrontare l’intero tour estivo, che però lo ha provato molto.

In un post su Instagram, ha condiviso una foto scattata dal letto d’ospedale, accompagnata da parole che esprimono la sua gratitudine per la vita. “In questi giorni, possiamo dirlo, ho rischiato grosso (…) E stamattina ho sentito, forse per la prima volta, la bellezza dell’essere vivo”.

Il percorso di Borzacchiello non è stato facile. Dopo tre mesi di chemioterapia, i risultati sono stati contrastanti, con nuove complicazioni che hanno richiesto un intervento chirurgico aggiuntivo.

Il messaggio ai fan

Il legame tra Borzacchiello e i suoi fan è diventato più forte durante questo difficile periodo. In un messaggio postato dopo la fine del suo tour, ha confessato quanto sia stato impegnativo portare avanti i suoi impegni lavorativi nonostante la malattia.

“Più di una volta ho temuto di non farcela”, ha ammesso, ma ha anche sottolineato come l’amore per i suoi lettori lo abbia motivato a non mollare.

"Mi seguite sempre, mi leggete, mi sostenete: meritate ogni grammo della mia energia". I fan hanno risposto con un'ondata di affetto e sostegno, condividendo le loro esperienze personali e offrendo parole di incoraggiamento.

Come sta ora?

Al momento, Paolo Borzacchiello sta affrontando un periodo di grande incertezza. Dopo un primo intervento d’urgenza, è in attesa di un secondo, più complesso e di ulteriori mesi di terapia.

In un recente post, ha dichiarato che i prossimi mesi saranno decisivi per il suo recupero, ma ha anche espresso la sua determinazione a trasformare questa difficile esperienza in un’opportunità di crescita personale.

Nonostante tutto, lo scrittoria continua a lanciare messaggi di positività. “Il passato non si cancella, ma può essere molto utile per imparare”, ha scritto, indicando la sua intenzione di continuare a vivere con gratitudine e consapevolezza, affrontando ogni giorno con coraggio.