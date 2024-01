Lloyd Austin ricoverato per tre giorni prima che Joe Biden venisse informato: la notizia imbarazza Washington

Corto circuito ai vertici dell’amministrazione Usa: Lloyd J. Austin III, segretario della Difesa, è stato ricoverato in ospedale per tre giorni prima che qualcuno informasse il presidente Joe Biden. E i repubblicani vanno all’attacco.

Chi è Lloyd J. Austin III

Austin è l’equivalente del ministro della Difesa, una figura chiave per il governo degli Stati Uniti, ma anche per gli equilibri mondiali considerate la guerra in Ucraina, la faida in Medio Oriente, le tensioni fra l’Occidente e la Cina per Taiwan e le continue minacce della Corea del Nord.

Il 70enne Austin ha la responsabilità su 1,4 milioni di soldati dell’esercito statunitense.

Fonte foto: ANSA Il segretario di Stato Usa Lloyd Austin e il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto.

Lloyd Austin ricoverato

Il ministero della Difesa degli Stati Uniti, cioè il Pentagono, sapeva del ricovero di Austin, avvenuto il primo gennaio al Walter Reed National Military Medical Center di Washington.

Ma Il presidente Joe Biden è stato informato solo dopo il trasferimento del segretario in terapia intensiva.

Non si conoscono i dettagli in merito allo stato di salute di Lloyd J. Austin III, ma secondo un portavoce del Pentagono Austin “sta recuperando bene”.

Non è chiaro neppure se l’altissimo funzionario nei giorni passati abbia perso o meno conoscenza.

Ammissione di responsabilità

In un comunicato, il segretario della Difesa si è assunto “la piena responsabilità” di quanto accaduto.

“Riconosco che avrei potuto fare meglio per assicurarmi che la cittadinanza fosse adeguatamente informata. Mi impegno a fare meglio”, ha scritto Austin.

Monta il caso politico

Quanto avvenuto non imbarazza solo il governo, ma è un inciampo anche per la campagna elettorale del democratico Joe Biden che intende ricandidarsi alle elezioni presidenziali del 4 novembre.

Il caso del ricovero di Austin mentre la Casa Bianca ne era all’oscuro offre il fianco di Biden agli attacchi dei suoi avversari politici.

“Il segretario della Difesa è l’anello fondamentale tra il presidente e l’esercito, incluso per quanto riguarda la catena di comando nucleare, quando le decisioni più importanti devono essere prese nel giro di pochi minuti”.

Così ha detto il senatore repubblicano Tom Cotton, il quale è anche membro del comitato per le Forze armate.

“Se questa ricostruzione è vera, devono esserci conseguenze per questo errore impressionante“, ha aggiunto Cotton.