Lite tra clochard a Napoli per una coperta, 30enne morto accoltellato sul lungomare: fermato presunto omicida

Un uomo di 30 anni senza fissa dimora è stato brutalmente ucciso a Napoli dopo una lite tra clochard. Il corpo è stato ritrovato con una ferita alla gola nei giardinetti di fronte al lungomare partenopeo, nella mattina di sabato 7 settembre. Per l’omicidio, le forze dell’ordine avrebbero fermato un altro senzatetto di 33 anni. Secondo quanto ricostruito finora, la vittima sarebbe stata assassinata al culmine di una rissa per una coperta contesa, finita con una coltellata letale.

La lite tra clochard per la coperta

Stando alle informazioni riportate finora, alcuni passanti nei dintorni avrebbero dichiarato di aver sentito delle urla provenienti dal parchetto, mentre secondo quanto riferito da Il Mattino ci sarebbero anche dei testimoni oculari dell’omicidio, che avrebbero lanciato subito l’allarme.

Sul posto sono intervenuti per primi i militari del pronto impiego della Guardia di Finanza, in zona per un servizio di controllo del territorio, che hanno trovato il 30enne di nazionalità tunisina in fin di vita per terra. Inutile l’intervento del personale sanitario per cercare di salvare l’uomo, deceduto poco dopo.

Fonte foto: Tuttocittà.it

La zona del lungomare di Napoli dove è stato ucciso il clochard

L’omicidio a Napoli

Le persone che avrebbero assistito alla scena sono state ascoltate dagli investigatori, contribuendo a identificare il presunto responsabile del delitto. “C’era sangue ovunque, è stata una scena terrificante”, ha raccontato a Il Mattino un runner passato dal luogo del delitto, su viale Dohrn.

A poche ore dall’assassino, il sospettato, un clochard connazionale della vittima è stato rintracciato in piazza Garibaldi, anche grazie all’ausilio dei militari dell’Esercito Italiano, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria da parte del personale della Squadra Mobile e dei militari del Nucleo Radiomobile del Gruppo Carabinieri di Napoli.

L’agguato a Scampia

Nella giornata di domenica 8 settembre, Napoli è stato al centro di un altro omicidio, un agguato a Scampia nel quale è stato ucciso un 29enne.

Secondo quanto ipotizzato finora, si è trattata di un’esecuzione a colpi di pistola di stampo camorristico: la vittima è stata assassinata con 12 colpi di pistola mentre si trovava dal barbiere. Ancora ricercato il killer, fuggito subito dopo il delitto.