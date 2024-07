Lite in spiaggia a Ostia per l'orario di chiusura di uno stabilimento: accoltellato un bagnino di 37 anni

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Un bagnino di 37 anni è stato accoltellato da un uomo in uno stabilimento balneare sul Lido di Ostia, vicino Roma. L’episodio sarebbe scaturito da una violenta lite tra i due. Il 37enne è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale in codice giallo. In fuga, invece, l’aggressore.

Il bagnino accoltellato sul Lido di Ostia (Roma) dopo una lite

L’episodio è avvenuto nella giornata di venerdì 26 luglio. Secondo quanto riportato da TGCom24, il bagnino lavora nello stabilimento dove è avvenuta l’aggressione.

Stando alle poche informazioni a disposizione, l’uomo avrebbe chiesto al cliente di liberare il lettino e lasciare lo stabilimento balneare, dal momento che l’orario di chiusura si stava avvicinando.

L'aggressione è avvenuta a Ostia (ufficialmente Lido di Ostia), frazione di Roma

Dalla richiesta sarebbe nata un’accesa discussione, al culmine della quale il cliente avrebbe colpito il bagnino con un coltello.

In particolare, l’aggressore avrebbe sferzato un fendente al fianco del 37enne.

I soccorsi e l’intervento della polizia

La vittima è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Il responsabile del ferimento è invece scappato.

Alcuni agenti della Polizia di Stato sono giunti nello stabilimento, per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto e individuare l’aggressore.

L’uomo accoltellato a Enna per il fumo di un sigaro

Nei giorni scorsi un uomo di Enna, in Sicilia, è stato accoltellato dal vicino dopo una lite che sarebbe stata scatenata dal fumo di un sigaro.

Il litigio, prima verbale, si sarebbe trasformato in un’aggressione vera e propria. L’uomo accoltellato all’addome è stato trasportato in ospedale all’Umberto I, dove ha subito un piccolo intervento chirurgico.