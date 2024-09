Lite furibonda e coltellate durante il concerto di Fiordaliso a Favara vicino Agrigento: uomo ferito alla gola

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Evento imprevisto e increscioso durante il concerto di Fiordaliso a Favara, in provincia di Agrigento, dove è scoppiata una lite violenta tra due uomini, poi finita addirittura a coltellate. L’episodio è avvenuto il 31 agosto, mentre il pubblico assisteva all’esibizione della cantante per i festeggiamenti di San Giuseppe. La rissa sarebbe scaturita da avances non gradite fatte a una donna: uno dei due contendenti è stato ferito alla gola con un’arma da taglio, soccorso e trasportato in ospedale.

Botte e coltellate al concerto di Fiordaliso: cosa è successo

La maggior parte dei presenti in piazza Cavour, a Favara, si godeva lo spettacolo musicale del concerto di Fiordaliso, organizzato per la festa di San Giuseppe, quando un inatteso trambusto ha attirato l’attenzione di parte della folla.

Due uomini, all’improvviso, hanno dato inizio a una furiosa lite vicino a un chiosco di panini. La situazione è rapidamente degenerata, passando dagli insulti agli scontri fisici e culminando con un tentativo di accoltellamento.

L’episodio è avvenuto al concerto di Fiordaliso di Favara, in provincia di Agrigento

La denuncia del 46enne ferito

Nonostante il caos, la maggior parte del pubblico è rimasta ignara dell’accaduto e la performance è continuata senza ulteriori disordini.

L’incidente è emerso infatti quando un uomo di 46 anni, con una ferita al collo, si è recato al punto medico allestito in piazza.

Subito l’uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie. I carabinieri, informati dell’accaduto, hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica della lite violenta.

Il commento del sindaco di Favara

Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, è intervenuto nel merito dell’episodio avvenuto durante il concerto di Fiordaliso.

“Quanto accaduto ieri sera a Favara non sporcherà una festa che ha visto migliaia di persone scegliere in piazza per godere di buona musica e divertimento e nemmeno l’immagine di una città che si è dimostrata viva e accogliente ai tanti visitatori che sono giunti da ogni angolo della Sicilia” ha puntualizzato il primo cittadino.

“Mi sono accertato, recandomi in ospedale, delle condizioni del nostro concittadino rimasto ferito e gli auguriamo una pronta ripresa. Grazie ai soccorritori e ai carabinieri” ha concluso Palumbo.

La ricostruzione della lite per questioni sentimentali

Ci sarebbero delle ragioni sentimentali dietro la lite scoppiata a Favara. Dai primi accertamenti, sembra che la rissa sia scoppiata a concerto appena iniziato, proprio a causa di avances indesiderate fatte da un uomo a una donna, provocando così la reazione del marito.

Dopo essere stato colpito con calci e pugni, l’aggressore avrebbe tirato fuori un coltello tentando di ferire il rivale al collo, riuscendo solo a colpirlo di striscio.

Le telecamere di sicurezza hanno ripreso l’intera scena, portando all’identificazione dell’aggressore, ora denunciato a piede libero per lesioni.