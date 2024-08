Gallipoli, rissa in un locale della Baia Verde: lite scoppiata forse per una ragazza, due turisti in ospedale

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Malamovida in Salento. È di due turisti feriti e finiti all’ospedale il bilancio di una rissa avvenuta in uno dei lidi più frequentati della Baia Verde di Gallipoli. Ancora tutta da chiarire la dinamica: la lite, scoppiata forse per una ragazza, ha coinvolto un gruppo di ragazzi veneti e uno di salentini, oltre ai buttafuori del locale.

Rissa in un locale a Gallipoli

Secondo quanto riporta Ansa, la rissa è scoppiata nella serata di domenica 4 agosto a Gallipoli (Lecce) al Lido Zen, uno dei locali più noti e frequentati della Baia Verde.

Non sono ancora chiari l’esatta dinamica e cosa abbia fatto scatenare la violenta lite, sul caso sta indagando la polizia.

Fonte foto: "Tuttocittà.it La rissa in un lido a Baia Verde di Gallipoli, in provincia di Lecce

Stando alle prime informazioni, nella zuffa si sono affrontati tre giovani turisti provenienti dal Padovano e un gruppetto di avventori della zona.

Due turisti in ospedale

Ad avere la peggio nella rissa sono stati i ragazzi veneti, due di loro avrebbero riportato contusioni e fratture alle vertebre.

Soccorsi dal 118, i due giovani turisti sono stati trasportati all’ospedale Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli, dove sono ora ricoverati con una prognosi di 30 giorni.

Cosa è successo, lite scoppiata forse per una ragazza

Secondo una prima ricostruzione dei fatti riportata da Lecce Prima, i tre turisti veneti, tutti poco più che ventenni, sarebbero stati circondati in spiaggia da un altro gruppetto di giovani.

A scatenare la rissa sarebbe stata qualche parola di troppo, forse un apprezzamento non gradito rivolto ad una ragazza.

Fatto sta che i ragazzi sono venuti alle mani, il parapiglia è poi continuato dopo l’intervento del personale della sicurezza del lido. Stando al racconto dei padovani, i due feriti sarebbero stati picchiati dai buttafuori del locale.

Diversi gli aspetti della vicenda ancora da chiarire, sull’accaduto indagano gli agenti del locale commissariato di polizia.

Lecce Prima riferisce che per la rissa sono state denunciate sette persone: i tre turisti veneti e quattro ragazzi salentini.

Appena due settimane fa a Gallipoli era avvenuto un episodio analogo, finito con l’accoltellamento di due ventenni di Trani.