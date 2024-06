Lince con 2 militari si ribalta a Tramatza vicino Oristano: morto un soldato nell'incidente, l'altro è grave

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Grave incidente stradale a Tramatza, in provincia di Oristano, con il coinvolgimento di un Lince che si è ribaltato con a bordo due soldati, uno dei quali è morto. L’episodio è avvenuto sulla strada statale 131 lunedì 3 giugno, mentre i commilitoni si dirigevano verso Olbia a bordo del mezzo militar. Grave anche il secondo soldato, trasportato d’urgenza con l’elisoccorso in ospedale a Brotzu. Sul posto gli operatori sanitari del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi, mentre la strada è stata chiusa in via momentanea con ovvie ripercussioni sul traffico.

Lince ribaltato sulla statale 131: morto un militare, gravissimo l’altro

A bordo del Lince che si è ribaltato in zona Tramatza c’erano due soldati di stanza a Teulada, diretti a Olbia. Un altro furgone militare effettuava lo stesso percorso di quello interessato dal sinistro.

In base alla prima ricostruzione dell’incidente, avvenuto al chilometro 102 della strada statale 131, sarebbe stata l’esplosione di uno pneumatico a causare la perdita di controllo del mezzo, che si è ribaltato su di una fiancata.

L’incidente è avvenuto sulla statale 131 all’altezza di Tramatza, in provincia di Oristano

Secondo quanto riportano alcune testate locali, i due soldati, appartenenti al terzo reggimento della Brigata Sassari, erano diretti a Olbia per imbarcarsi.

Incidente a Tramatza, chi sono i due soldati coinvolti

Ad avere la peggio nell’incidente è stato il militare più giovane, Stefano Pistis, di 45 anni originario di Sant’Anna Arresi.

Il soldato ha incontrato la morte sul colpo, dopo essere stato sbalzato parzialmente dal veicolo e restare schiacciato.

Il collega di 47 anni, invece, è rimasto intrappolato nel Lince e ha riportato diversi traumi. Le sue condizioni hanno reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto immediato a Cagliari, al fine di ricevere le cure dell’ospedale Brotzu.

L’intervento dei sanitari e delle forze dell’ordine

La polizia stradale, insieme ai vigili del fuoco, è sopraggiunta sul posto oltre agli operatori del 118 per i soccorsi. Si segnala anche la presenza degli operatori Anas per la gestione dell’emergenza.

Sulla statale è stato necessario procedere con la chiusura del traffico, bloccato sia verso Sassari che verso Cagliari, al fine di effettuare le operazioni di rimozione del furgone militare incidentato.

L’episodio capita circa un mese dopo il grave incidente avvenuto ad Arzachena sulla strada provinciale 162, un violento scontro frontale fra due auto con il coinvolgimento di tre persone intrappolate nelle lamiere dei veicoli.