Limonata richiamata dai supermercati per rischio fisico: quali sono i lotti ritirati

Il ministero della Salute ha annunciato il ritiro dai supermercati di un lotto di limonata di Baule Volante del marchio Biotobio. Il motivo del richiamo è rischio fisico.

Lotti di limonata Baule Volante

Il ministero della Salute, nella pagina dedicata ai richiami alimentari per rischi alla salute, ha richiamato a un lotto di limonata del marchio Baule Volante. Il lotto fa riferimento al pacco specifico. Il lotto richiamato è riconoscibile attraverso il nome del marchio “Biotobio” e la data di scadenza 15/12/2024.

Limonata richiamata dai supermercati: i lotti ritirati

La confezione presenta la scritta “Limonata – Baule Volante”. La motivazione del ritiro è “mancata corretta sigillatura dei tappi”. Nelle avvertenze si legge:

Si raccomanda ai consumatori di controllare il prodotto acquistato e le scorte in casa e se appartenente alla scadenza richiamata di maneggiare con cura: NON APRIRLO, NON CONSUMARLO, TENERLO LONTANO DA FONTI DI CALORE e di RIPORTARLO al proprio negoziante che provvederà a sostituirlo o rimborsarlo oltre che a chiarire eventuali dubbi.

Altri dettagli per riconoscere la confezione richiamata

Ci sono altri dettagli inseriti nella nota di richiamo che permettono di capire perfettamente a quale confezioni di limonata Baule Volante si fa riferimento. Oltre al lotto (L23349OF), per non creare fraintendimenti, è possibile fare riferimento ai dettagli della nota di richiamo.

Dettagli utili al riconoscimento sono:

il nome del produttore è Biotobio

marchio del prodotto Baule Volante

la sede dello stabilimento è località Crescione 12078 Ormea (CN) Italia – San Bernardo Spa

il marchio di identificazione dello stabilimento è Fonti di Posina S.p.a di via Montagna 2, 36010 Posina (VI)

di via Montagna 2, 36010 Posina (VI) la confezione è un cluster 4×275 ml

Rischi fisici

Cosa comportano i rischi fisici annunciati? Secondo il ministero della Salute ci sono pericoli come la contaminazione batterica e conseguenze infezioni alimentari (di recente un altro alimento è stato ritirato per pericoli alla salute), con sintomi come nausea, vomito, diarrea e febbre.

Un altro potenziale rischio è quello di ossidazione e degradazione del prodotto, ma anche il rischio di esplosione. Infatti la limonata è gasata e con un tappo non chiuso correttamente si rischia l’aumento della pressione all’interno della confezione.

I fine ci sono rischi come muffe e lieviti, che possono causare problemi di salute.