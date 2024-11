Lilli Gruber derubata fa polemica con Salvini e Fratelli d'Italia, replica della giornalista sulle fake news

Nelle scorse ore la giornalista Lilli Gruber è stata derubata mentre si stava allenando a Villa Borghese. In un attimo di distrazione, il suo borsello è sparito nel nulla. Matteo Salvini e Fratelli d’Italia hanno ironizzato sull’accaduto, lasciando intendere che il furto sia stato operato da una persona straniera. La conduttrice di ‘Otto e Mezzo’ ha bollato le prese di posizione come fake news.

Lilli Gruber contro Salvini e Fratelli d’Italia

Lilli Gruber, nel corso della puntata di “Otto e mezzo” su La7, ha replicato alle recenti esternazioni di esponenti di Fratelli d’Italia e di Matteo Salvini, affermando che questi hanno diffuso fake news sul furto che l’ha coinvolta.

“Vorrei dire a Fratelli d’Italia che, se hanno informazioni su chi mi ha derubata, devono andare in commissariato e fare una denuncia, visto che né io né la polizia sappiamo chi mi ha sottratto il borsello”.

Fonte foto: ANSA Lilli Gruber a ‘Otto e Mezzo’

“Non sappiamo se sia stato un immigrato o un italiano. Mi chiedo: come fanno gli esponenti di Fratelli d’Italia a essere così sicuri che sia stato un immigrato?”, ha aggiunto la giornalista.

Gruber ha poi chiarito che, a differenza di quanto riportato dal leader della Lega, lei mai si è dichiarata favorevole a un’accoglienza “indiscriminata” per i migranti.

“Matteo Salvini può andarsi a rivedere qualche puntata di ‘Otto e Mezzo’ per tranquillizzarsi,” ha scandito con sarcasmo.

“Racconto questo perché è un classico esempio di fake news, di manipolazioni: una bugia venduta come notizia vera. Se questo esecutivo di destra governa come manipola le informazioni, c’è di che preoccuparsi,” ha concluso la gionalista.

La dichiarazione di Matteo Salvini

“Attenzione! Anche Lilli Gruber ieri sera in diretta tv si rende conto che con un’accoglienza indiscriminata e un’immigrazione incontrollata non si va da nessuna parte. Ma come, quando lo diceva la Lega non eravamo brutti e cattivi? Benarrivata!”, ha scritto Salvini, attribuendo alla giornalista un presunto cambio di opinione dopo il furto subito.

Il tweet di Fratelli d’Italia

“Colpo di scena: i confini si possono chiudere perché la Gruber è stata derubata”, l’ironia usata contro la conduttrice da Fratelli d’Italia, in un tweet. La risposta della giornalista non si è fatta attendere.