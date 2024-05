Liliana Segre difende Israele dall'accusa di genocidio, Calenda tuona: "Idiozie di ragazzini, antisemitismo"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Carlo Calenda dà ragione senza se e senza ma a Liliana Segre che, nelle scorse ore, riferendosi a coloro che sostengono che Israele stia commettendo un genocidio, ha dichiarato che dire ciò è “una bestemmia”.

Antisemitismo e Israele, Carlo Calenda difende Liliana Segre: “Nessun genocidio”

“Israele non sta compiendo un genocidio. Questa parola è usata in modo improprio e gli ebrei la conoscono bene perché ne hanno sofferto”, ha dichiarato il senatore e leader di Azione Carlo Calenda, ospite di EuroTalk, il format prodotto dalla redazione videogiornalistica di Alanews in vista delle Elezioni Europee dell’8 e 9 giugno.

“L’Ue ha le mani sporche di sangue? Sono idiozie di ragazzini che non leggono nulla – ha aggiunto il leader di Azione -. L’Ue ha sostenuto i palestinesi dandogli fondi di cooperazione e richiamando l’esigenza di due Stati. La Segre ha ragione”.

E ancora: “Questo non vuol dire che io non pensi che Netanyahu vada cacciato, che sia una sciagura per Israele e che quello che sta facendo a Gaza sia inumano e inammissibile”.

Calenda: “Obbiettivo Hamas è il genocidio degli ebrei”

“La guerra ad Hamas – ha continuato il senatore – è necessaria perché uno dei suoi obiettivi politici è il genocidio degli ebrei ma non si può fare la guerra in questo modo. Israele è isolato e tutto ciò si sta trasformando in antisemitismo”.

“Gli studenti odiano l’Occidente e nelle manifestazioni urlano in arabo ‘morte agli ebrei’, quindi sono dei nazisti. Poi però sfilano contro Meloni perché è fascista. Una grande confusione morale che deriva da una grande ignoranza, sono i no vax delle crisi internazionali”, ha concluso Calenda.

Liliana Segre: “Dire che Israele fa genocidi è una bestemmia”

“Quando mi dicono che Israele fa genocidi, questo confronto diventa una bestemmia“. Così la senatrice Liliana Segre nelle scorse ore durante un convegno sull’antisemitismo al Memoriale della Shoah di Milano, contestando l’accusa di genocidio mossa a Israele per la guerra nella Striscia di Gaza.