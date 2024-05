Liliana Segre definisce "una bestemmia" l'accusa di genocidio a Israele per la guerra a Gaza: le sue parole

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Quando mi dicono che Israele fa genocidi, questo confronto diventa una bestemmia“. È quanto ha detto la senatrice a vita Liliana Segre durante un convegno sull’antisemitismo al Memoriale della Shoah di Milano, contestando l’accusa di genocidio mossa a Israele per la guerra nella Striscia di Gaza.

Liliana Segre contro l’accusa di genocidio a Israele

La senatrice sopravvissuta ad Auschwitz ha parlato della delicata situazione in Medio Oriente e della guerra nella Striscia di Gaza, sostenendo che è “una bestemmia” il paragone tra la Shoah e quanto sta facendo Israele in Palestina contro Hamas.

E, come riporta La Stampa, ha invitato tutti a non usare il termine genocidio: “Non usiamo questa parola davvero spaventosa“.

“Quando, in una giornata come oggi, di tanti anni fa, decido di diventare testimone della Shoah capisco anche con me stessa, dopo tanti anni di silenzio, che non avrei mai trovato le parole, perché non ci sono, per raccontarla”, ha spiegato Liliana Segre.

“Anche quando andavo nelle università e nelle scuole, dove allora mi ascoltavano con attenzione e facevano domande interessanti, non c’erano neanche allora le parole per descrivere la Shoah“.

Liliana Segre “triste e pessimista”

“Devo dire la verità – ha affermato la Segre – io ho accettato subito questo invito fatto tempo fa, ma non credevo di arrivare qui così triste e pessimista, sconvolta dai fatti che già conoscevo e qui sono stati ben espressi e spiegati”.

La senatrice, che ha passato anni a incontrare i ragazzi delle scuole, si è detta amareggiata per gli attacchi agli ebrei e l’occupazione delle università da parte dei movimenti pro palestinesi.

“Mi chiedo dove trovo le parole – ha detto – per giustificare in qualunque modo cosa si possa fare oggi, quando la gioventù ignorante della storia, perché sono veramente pochi quelli che la studiano, va nelle università a gridare?”.

L’accusa di genocidio a Israele

È attualmente in corso alla Corte internazionale di giustizia, il tribunale dell’Onu con sede all’Aia nato per dirimere le controversie tra Stati, la causa mossa dal Sudafrica contro Israele per genocidio.

A fine dicembre 2023 il Sudafrica ha avviato un procedimento contro Israele, sostenendo che la guerra nella Striscia di Gaza costituirebbe un atto di genocidio contro il popolo palestinese. Accusa fortemente respinta da Israele.

Nella giornata di ieri, lunedì 20 maggio, il procuratore capo della Corte penale internazionale ha chiesto di emettere mandati di arresto per crimini di guerra contro il premier israeliano Benyamin Netanyahu e il capo di Hamas Yahya Sinwar.