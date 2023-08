Liguria in fiamme con un incendio da Verezzo a Ceriana e un altro in valle Argentina tra Taggia e Badalucco

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Si lotta contro il tempo e contro le fiamme in Liguria per salvare la vegetazione e le abitazioni. Sono diversi i roghi segnalati. I più pericolosi sono quello sopra Sanremo, da Varezzo verso Ceriana, e quello in valle Argentina tra Taggia e Badalucco.

Incendio a Verezzo sopra Sanremo

Le fiamme a Verezzo, le alture sopra Sanremo, sono divampate nella giornata di lunedì 21 agosto.

Le operazioni di spegnimento sono state complicate dal fatto che i roghi hanno attaccato aree boschive particolarmente impervie.

È stata una lunga notte di lavoro per le squadre dei vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile.

Col passare delle ore il fuoco si è esteso in direzione Ceriana. Fortunatamente non hanno minacciato le abitazioni della zona.

Alle prime luci di martedì 22 sono entrati in funzione due aerei Canadair e un elicottero. Oltre ai mezzi aerei hanno lavorato le squadre di vigili del fuoco e protezione civile di Taggia, Ceriana e Sanremo.

Incendio a Zuccarello (Savona)

Fiamme (per fortuna già domate) anche nel territorio di Zuccarello, nel Savonese, nell’entroterra di Albenga.

Le fiamme sono state spente nella serata di lunedì 21 agosto.

Non si è riusciti a determinare le cause dell’incendio. Fonte foto: Tuttocittà.it Il cerchio rosso indica la zona in cui si è sviluppato l’incendio nei boschi fra Taggia e Badalucco.

Incendio tra Taggia e Badalucco in valle Argentina

E un incendio sta attualmente divorando la vegetazione di un’area verde tra Taggia e Badalucco, lungo la strada provinciale, in valle Argentina.

Il rogo è divampato all’altezza delle ex cave San Giorgio.

Sono all’opera diverse squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile. Dall’alto opera l’elicottero antincendio Eli-Liguria.

Chiusa la strada provinciale all’altezza delle cave per motivi di sicurezza e per agevolare le operazioni di spegnimento.

L’Italia continua dunque ad essere preda degli incendi. Incendi che tornano a flagellare il territorio alimentati da un nuovo aumento delle temperature.