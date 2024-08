Lido Silvana, morta la donna sorpresa dall'incendio a Marina di Pulsano: gravi le ustioni causate dalle fiamme

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Una donna è morta nel violento incendio scoppiato nel pomeriggio di martedì 30 luglio nella zona di Lido Silvana-Fata Morgana a Marina di Pulsano, nella provincia di Taranto.

La donna è morta nella mattinata di giovedì 1° agosto nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Taranto, dove era stata ricoverata dopo il rogo. Come riportato dall’agenzia Agi, si tratta di una donna di 86 anni rimasta gravemente ustionata dalle fiamme, con ustioni agli arti inferiori, praticamente distrutti, e sull’80% del corpo.

L’86enne si trovava in una delle ville della zona interessata dall’incendio e non è riuscita a mettersi in salvo. I Vigili del Fuoco l’hanno recuperata nel giardino della residenza, tra fiamme e fumo, portandola in una zona più sicura. Qui l’hanno affidata al personale del 118, ma le condizioni sono subito apparse gravissime. A causa della sua criticità, non è stato possibile trasferirla al Centro grandi ustionati dell’ospedale di Brindisi. Le sue condizioni di salute, in questi due giorni di degenza, sono rimaste sempre gravi.

L’incendio scoppiato nel pomeriggio di martedì 30 luglio a Marina di Pulsano, in uno scatto pubblicato su Facebook dal sindaco Pietro D’Alfonso.

Incendio a Marina di Pulsano: un arresto

Per l’incendio scoppiato a Marina di Pulsano, nella giornata di mercoledì 31 luglio i Carabinieri hanno arrestato un uomo di Pulsano, che attualmente è agli arresti domiciliari. È accusato di rogo doloso e devastazione.

I Carabinieri sono riusciti a identificarlo attraverso le telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Danni e feriti dopo l’incendio a Marina di Pulsano

L’incendio a Marina di Pulsano, dove oltre venti anni fa c’era stato un rogo analogo, ha causato anche due feriti lievi, molti intossicati dal fumo e tanti danni a ville, strutture ricettive, residenze estive e attività commerciali. I danni sono ancora in fase di valutazione.

La nota della Guardia Costiera

La Guardia Costiera aveva diffuso una nota sul rogo a Marina di Pulsano: “L’efficace assetto operativo predisposto ha consentito che tutti i bagnanti presenti sulle spiagge, investite ormai dalle fiamme e dal fumo, venissero tempestivamente messi in sicurezza sia via mare, anche mediante l’intervento delle moto d’acqua dell’Associazione FutuQua”.