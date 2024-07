Incendio a Taranto al Lido Silvana di Marina di Pulsano, bagnanti sugli scogli per sfuggire alle fiamme

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Incendio a Taranto. Nella zona tra Lido Silvana e Baia Serrone si è sviluppato un rogo molto vasto che ha costretto alcuni bagnanti presenti in zona a rifugiarsi sugli scogli o a buttarsi in mare. Non percorribile la strada tra le due località.

Grave incendio a Taranto

Attorno alle 17:00 del 30 luglio è scoppiato un grave incendio nei pressi della località Lido Silvana, circa 15 chilometri da Taranto, lungo la costa ionica, in una zona molto frequentata dai turisti e con numerose strutture ricettive.

Le fiamme, stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, hanno distrutto già diversi ettari della pineta che ricopre le aree di campagna circostanti e sono arrivate a lambire alcune case vacanza.

La zona in cui è scoppiato l'incendio

Diversi bagnanti che si trovavano in zona sono stati costretti a fuggire sugli scogli o a restare in mare bloccati a causa dell’avvicinarsi delle fiamme. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare l’incendio e permettere l’evacuazione di decine di persone.

L’intervento dei vigili del fuoco

Presso Lido Silvana, che si trova nel territorio del comune di Pulsano, sono intervenuti in vigili del fuoco con diversi mezzi per tentare di spegnere l’incendio che ha colpito la pineta nei pressi della costa.

Al momento la strada che collega Lido Silvana e Baia Serrone, altra località che è stata interessata parzialmente dalle fiamme, sarebbe interrotta a causa del fumo e delle fiamme che si sono sviluppate nei dintorni.

Sul posto sono presenti anche i volontari della protezione civile. L’aria è diventata densa di fumo e irrespirabile a causa delle esalazioni provenienti dall’incendio. Si sarebbero alzati in volo anche due aerei Canadair.

Le comunicazioni del Comune di Pulsano

Il sindaco di Pulsano è intervenuto riguardo l’incendio che si è sviluppato all’interno del territorio del suo comune, chiedendo l’aiuto dei volontari per organizzare gli alloggi per gli sfollati dalla zona di Lido Silvana.

“A causa dell’incendio in atto in zona Lido Silvana, c’è bisogno di aiuto per allestire, presso il Palazzetto dello Sport di Pulsano, un centro temporaneo di emergenza per tutti gli evacuati. Chiunque può offrire la propria disponibilità” ha comunicato il comune.