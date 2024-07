Incendio a Sondrio nella sede di Credit Agricole, fiamme nei locali della banca: palazzine evacuate e paura

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

In fiamme una palazzina in centro a Sondrio a causa di un incendio scoppiato in una sede Credit Agricole. Dai locali interrati della banca si è alzata una colonna di denso fumo nero che ha invaso tutta la zona. Secondo le prime informazioni della stampa locale, ad andare a fuoco sarebbe stata una centralina elettrica nei sotterranei dell’edificio. Non risulterebbero al momento persone rimaste ferite o intossicate.

In fiamme il Credit Agricole

L’allarme è stato lanciato dai dipendenti del Credit Agricole, che nel pomeriggio di martedì 30 luglio hanno cominciato ad avvertire una forte puzza di bruciato, senza capire inizialmente da dove provenisse. Secondo la stampa locale, il personale ha poi visto un fumo denso e nero salire dai sotterranei della filiale e invadere rapidamente le scale.

Scattata l’allerta sono arrivati sul posto i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza i locali della palazzina e si sono messi al lavoro per domare le fiamme. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, per chiudere il traffico nella zona e consentire senza intralci le operazioni di spegnimento del rogo.

L’incendio a Sondrio

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, i dipendenti della banca e i residenti dell’edificio invaso da fiamme e fumo sono stati subito evacuati in via precauzionale.

Dalle prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe partito da una centralina elettrica interna ai locali della sede di Credit Agricole e la filiale Unicredit, nei vani interrati del palazzo all’angolo tra via Caimi e via Trento. La nube nera inizialmente fuoriuscita dalla grate si è estesa sempre di più, diffondendo il fumo e l’odore acre in tutto il circondario.

L’incendio a Taranto

Le fiamme divampate nel palazzo in centro a Sondrio sono state solo uno dei roghi scoppiati in diverse parte d’Italia nella giornata di martedì 30 luglio, favoriti dalle temperature elevate.

Nelle stesse ore, un incendio a Marina di Pulsano, frazione di Taranto, ha costretto diversi bagnanti a rifugiarsi sugli scogli per sfuggire alle fiamme che hanno devastato la pineta sul litorale pugliese.