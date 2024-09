Licia Ronzulli e il Fattore F nel caso Boccia-Sangiuliano: "Tanti politici si sono rovinati per le donne"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Continua a far discutere il caso che vede protagonisti Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia. Il ministro della Cultura ha ammesso che la donna era la sua amante, ma ha negato di aver speso soldi pubblici per lei. Ha anche assicurato di non averle passato documenti riservati governativi. Sulla vicenda, con un intervento a L’Aria che tira (La7), ha detto la sua la capogruppo al Senato di Forza Italia, Licia Ronzulli.

Licia Ronzulli su Boccia e Sangiuliano: “Tanti si sono rovinati per le donne”

“Potremmo scrivere un libro e chiamarlo volgarmente ‘Fattore F’, per spiegare quanti grandi uomini politici o di potere si sono rovinati per le donne”. Così Licia Ronzulli a L’aria che tira.

“Sangiuliano – ha aggiunto – non è né il primo né mi sembra l’ultimo. Siamo stati abituati a vederne tanti: Clinton, Mitterrand, Hollande e in casa nostra potremmo aprire grandi capitoli”.

Fonte foto: ANSA/INSTAGRAM Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia

Ronzulli: “Dividere questione umana da quella politica”

Secondo la senatrice azzurra si dovrebbe dividere “la questione umana da quella politica”.

Quindi ha espresso, “sul piano umano, anche da donna”, la sua “solidarietà alla vittima principale di questo affaire, che è la moglie di Sangiuliano, costretta a vedere tutti i suoi affari personali esposti al pubblico e alla nazione”.

La Ronzulli ha avuto un pensiero clemente anche sul ministro della Cultura in quanto ritiene che “Sangiuliano ha chiarito, ha detto la verità, ha detto che ha avuto una relazione”.

E ancora: “Sul piano politico, ha spiegato che non c’è stato peculato, che non sono state utilizzate informazioni classificate riservate, quindi secondo me vengono a cadere gli elementi che potrebbero determinare le dimissioni“.

Nessun riferimento a Silvio Berlusconi

Curioso notare come la Ronzulli abbia evitato di citare Silvio Berlusconi tra coloro che hanno avuto dei grattacapi, per usare un eufemismo, a causa di relazioni extraconiugali.

Come è noto, il fondatore di Forza Italia, su determinati temi, ha avuto più di un problema per via del famoso caso delle “olgettine” e delle “cene eleganti“.