Liam Payne ex One Direction, tutti i segnali prima della morte: dal ricovero al concerto in Argentina

Il cantante Liam Payne, ex membro degli One Direction, è deceduto a 31 anni dopo essere precipitato dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires, in Argentina. Secondo diverse voci, aveva mostrato numerosi segnali di difficoltà negli anni precedenti. Dai problemi di salute mentale ai comportamenti pubblici controversi, i segnali di un malessere profondo erano sotto gli occhi di tutti.

Concerti cancellati e ricoveri

Già nel 2023, Liam Payne aveva affrontato gravi problemi di salute. Un’infezione renale lo aveva costretto a cancellare il suo tour in Sud America, lasciando i fan in ansia per il suo benessere. In un post su Instagram, Payne aveva spiegato: “La scorsa settimana sono stato in ospedale per una grave infezione renale, ed è qualcosa che non augurerei a nessuno. Ho bisogno di riposare e riprendermi”. La sua famiglia, compresa la madre Karen, aveva espresso preoccupazione per la sua salute.

Non era la prima volta che la salute di Payne destava preoccupazione: i suoi problemi con l’alcol e la salute mentale erano noti da tempo. Il cantante aveva parlato apertamente della sua dipendenza dall’alcol e dei pensieri suicidi, rivelando di aver attraversato periodi di grande sofferenza.

Fonte foto: ANSA In foto, sotto l’hotel dove è morto Liam Payne

Nel 2019, durante un’intervista, Payne aveva confessato di aver avuto pensieri estremamente negativi: “Sono fortunato a essere ancora qui”, aveva detto, spiegando come il successo degli One Direction avesse avuto un impatto devastante sulla sua salute mentale.

Il video preoccupante al concerto di Niall Horan

Solo pochi giorni prima della sua morte, Liam Payne aveva partecipato al concerto del suo ex compagno di band Niall Horan a Buenos Aires. Durante l’evento, Payne aveva mostrato un comportamento bizzarro, ballando in modo frenetico e attirando l’attenzione su di sé. La security del concerto era persino intervenuta per fermarlo. I fan avevano notato il suo atteggiamento insolito, con molti che lo avevano interpretato come un segnale di malessere.

Un altro video circolato online mostra Payne di fronte all’hotel, visibilmente scosso, mentre firma autografi e canta la sua canzone “Familiar”. Molti fan avevano notato la “tristezza” nei suoi occhi, e uno di loro ha commentato: “Si può letteralmente vedere il dolore e la depressione nei suoi occhi”.

Le problematiche di Payne non erano nuove. A luglio 2023, il cantante aveva parlato pubblicamente del suo stato mentale, rivelando di aver trascorso del tempo in una clinica per superare un periodo buio. “La fama è come avere una crisi di mezza età“, aveva spiegato, facendo riferimento alla difficoltà di gestire il successo travolgente degli One Direction.

Nonostante gli sforzi per riprendersi, la situazione sembrava peggiorare negli ultimi mesi, e la sua cerchia ristretta era sempre più preoccupata per il suo comportamento.

Comportamenti alterati: le ultime ore

Le ultime ore di vita di Liam Payne, trascorse nell’hotel Casa Sur a Buenos Aires, sono state segnate da comportamenti allarmanti. Testimoni e il personale dell’hotel hanno riferito che Payne appariva alterato, probabilmente sotto l’effetto di droghe o alcol, e aveva mostrato atteggiamenti aggressivi.

Poco prima dell’incidente fatale, il cantante era stato visto vagare nell’hotel, distruggendo il suo computer e creando scompiglio. Foto scattate sul luogo mostrano oggetti come foglio di alluminio bruciato e polvere bianca, ipoteticamente cocaina.