Liam Payne doveva sposarsi con Kate Cassidy? La rivelazione dell'influencer dopo la morte del cantante

Liam Payne, poco prima di morire, avrebbe chiesto alla fidanzata Kate Cassidy di sposarlo. A rivelarlo è stata la stessa influencer, attraverso alcune storie Instagram pubblicate nelle scorse ore sul suo profilo.

Kate Cassidy rivela che Liam Payne la voleva sposare entro un anno

Payne e Cassidy facevano copia da circa due anni. L’influencer 25enne ha spiegato che il cantante 31enne, di recente, le aveva fatto capire di volere convolare a nozze: “Liam mi ha dato un mazzo di fiori e un biglietto con su scritto: “Io e Kate ci sposeremo entro un anno. Insieme per sempre””.

Kate, per provare che quanto detto corrisponde a verità, ha mostrato ai suoi ‘seguaci’ il biglietto scritto a mano da Payne. “Il mio cuore è a pezzi”, ha inoltre sottolineato, aggiungendo che lei e Liam saranno davvero “insieme per sempre, anche se non nel modo che avevamo pianificato”.

“Ho guadagnato un angelo custode. Sarai sempre con me”, ha concluso l’influencer.

Il dolore dell’influencer per la scomparsa del cantante degli One Direction

Cassidy ha rotto il silenzio per la prima volta dopo la tragica morte del compagno la scorsa settimana, sempre parlando via Instagram.

“Sono completamente smarrita e niente degli ultimi giorni mi è sembrato reale. Liam, angelo mio, ti ho amato incondizionatamente e continuerò ad amarti per il resto della mia vita”, aveva dichiarato l’influencer.

La lite tra i due fidanzati e la morte di Liam Payne

Liam e Kate si erano recati insieme in Argentina per assistere al concerto di Niall Horan. Lei, però, il 14 ottobre aveva deciso di rientrare in Florida da sola. Un fatto che, secondo un amico di Cassidy, avrebbe innescato una pesante lite tra i due fidanzati.

“Liam non voleva che Kate lasciasse l’Argentina. Voleva che restasse con lui. Kate mi ha raccontato che lui l’ha implorata di restare, che era davvero arrabbiato”, ha rivelato l’amico che ha aggiunto che lei, invece, era “stanca di stare sempre nello stesso posto”.

Il 16 ottobre 2024, a soli 31 anni, Liam Payne è deceduto dopo essere precipitato dal balcone del terzo piano dell’Hotel Casasur di Palermo, barrio di Buenos Aires. Ancora diversi i punti da chiarire nella vicenda.