Lia Ferrarini morta a 56 anni cadendo dal trattore: addio all'imprenditrice della dinastia dei salumi

Tantissimi i cittadini che in queste ore stanno facendo tappa nella chiesa di Puianello, frazione di Quattro Castella (Reggio Emilia), per dare un ultimo saluto a Lia Ferrarini, l’imprenditrice 56enne morta venerdì scorso in un incidente avvenuto in azienda. Da quanto emerso fino ad ora, Lia, la più giovane dei fratelli della storica azienda di produttori alimentari, è deceduta dopo essere caduta dal trattore su cui stava lavorando.

Morta Lia Ferrarini, la più giovane delle sorelle della nota dinastia di salumi

Nelle scorse ore, nella chiesa di Puianello di Quattro Castella, la comunità ha dedicato un momento di raccoglimento e di preghiera alla vittima. Presenti i famigliari di Lia Ferrarini, a cui diversi cittadini hanno espresso vicinanza e sostegno, come riferito da Il Resto del Carlino.

Nel frattempo è stata disposta l’autopsia per fare totale chiarezza in merito alle cause della tragedia. Indaga la procura e l’inchiesta è in mano al pm Dario Chiari.

La caduta dal trattore e il trauma cranico mortale

Venerdì pomeriggio Lia Ferrarini si trovava nella società agricola di Botteghe di Albinea. Stando alle ricostruzioni stava lavorando con un trattorino che serve per accudire gli animali da stalla. All’improvviso è caduta e ha picchiato la testa su un lastrone di cemento.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi, ma purtroppo il trauma cranico le è stato fatale. I carabinieri e gli uomini della medicina del Lavoro stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente mortale.

L’imprenditrice era amata in azienda. Era una persona a cui piaceva stare in ‘prima linea’ e prendersi cura dei suoi animali. In questi giorni stava addestrando le Frisone italiane per la fiera di Cremona. Lascia le sorelle Lisa e Maria Licia, ed i fratelli Lucio e Luca.

Fonte foto: ANSA

Lia Ferrarini era la più giovane delle sorelle della nota dinastia di salumi, un colosso che l’anno scorso è stato acquisito dal gruppo valtellinese Pini.

Il ricordo di amici e dipendenti

“Una di noi, sempre alla mano, cordiale, parlava con gli operai e i dipendenti, trattava tutti allo stesso modo”. Così i dipendenti nelle testimonianze raccolte dalla stampa locale.

Anche via social in tanti stanno spendendo parole di stima per la vittima. L’amica Rossella: “Lia, l’amica dalla risata travolgente e dall’animo gentile ci ha lasciato, così, in un soffio, restando nei nostri cuori per sempre un’eterna ragazza”.

“Non trovo le parole… Lady Ferrarini. Conservo i nostri convegni e i tuoi sorrisi. Collega, imprenditrice. Ciao Lia”, il pensiero di Maurizia.

Altri omaggi di chi l’ha conosciuta: “Il mio cuore oggi si è spezzato, una sorella nella vita travolgente che vivevamo assieme e nei lunghi viaggi negli Usa”; “Fortunata e onorata di averla potuta frequentare per tanti anni…. continua a ridere come solo tu sapevi fare”.

“È morta in un tragico incidente Lia Ferrarini, nella tenuta di Reggio Emilia. Una tragedia assurda, terribile. Esprimo il mio più profondo cordoglio a tutta la famiglia Ferrarini anche da parte dell’intero partito della Democrazia Cristiana, che oggi ha avuto l’onore di avere ospite Lisa Ferrarini al Congresso delle Donne DC”. Così Francesca Donato su Facebook.