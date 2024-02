Lewis Hamilton alla Ferrari con Leclerc, titolo balza in Borsa: annuncio Mercedes, quanto potrebbe guadagnare

Sette mondiali di Formula 1 vinti, proprio come Michael Schumacher. Giovedì 1° febbraio le voci di un accordo tra Lewis Hamilton e la Rossa hanno infiammato i tifosi del Cavallino, ma anche la Borsa. Il titolo della scuderia ha fatto un notevole balzo in avanti, soprattutto per via delle conferme arrivate dal Regno Unito. Poi, l’annuncio del team principal Toto Wolff al team Mercedes. Il pilota inglese arriverà in Italia nel 2025, alla soglia dei 40 anni, per formare una coppia fortissima – sulla carta – con Charles Leclerc, fresco di rinnovo. La firma di Hamilton dovrebbe arrivare entro il weekend. Il sacrificato, quindi, sarebbe Carlos Sainz. Ma quanto potrebbe guadagnare Lewis Hamilton?

Le voci sull’accordo Hamilton-Ferrari

Tra i primi a lanciare la bomba è stato il Telegraph, che ha parlato di un accordo tra Lewis Hamilton e la Ferrari a partire dalla stagione 2025-26.

Secondo le indiscrezioni del quotidiano, poi confermate, la scuderia tedesca aveva convocato l’intera squadra per un briefing alle 14 di giovedì 1° febbraio con il team principal, Toto Wolff, e il direttore tecnico James Allison. Anche la Bbc aveva verificato la notizia, spiegando come “con ogni probabilità è tutto vero“.

Fonte foto: Borsa Italiana Il titolo di Ferrari che vola in Borsa dopo le voci relative all’accordo con Lewis Hamilton

Il titolo di Ferrari vola in Borsa

Nel frattempo, la Borsa di Milano è passata in lieve rialzo a metà seduta, trainata dalla performance superlativa di Ferrari, che sale del 4,91% dopo aver annunciato un utile netto 2023 record e prospettive ottimistiche per il prossimo futuro.

Inevitabile che a incidere sull’exploit siano state anche le voci, sempre più confermate, dell’imminente accordo con Lewis Hamilton.

L’annuncio di Toto Wolff in Mercedes

Poi, nel pomeriggio, la conferma della Bild: Toto Wolff, team principal della Mercedes, ha confermato il passaggio a Maranello del pilota inglese dalla stagione 2025 ai dipendenti della sua scuderia, in una riunione nella sede di Brackley, in Inghilterra.

L’accordo c’è, la firma dovrebbe essere annunciata entro la fine della settimana.

Quanto guadagna Lewis Hamilton

Quanto guadagnerebbe Lewis Hamilton in Ferrari?

Difficile rispondere, ma ecco qual è il suo stipendio in Mercedes: lo scorso agosto, infatti, ha firmato un biennale da 40 milioni di euro all’anno, secondo Calcio e Finanza.

L’ipotesi è che il Cavallino non vada oltre quella cifra, anche considerando l’età del pilota che il 7 gennaio ha compiuto 39 anni.

Chi è Lewis Hamilton

Lewis Hamilton, però, non è solo un pilota.

Dal 2017 ha adottato una dieta vegana e, nello stesso anno, con gli occhi del mondo addosso, si è speso per iniziative mirate alla salvaguardia dell’ambiente e degli animali.

Si è poi fatto portavoce del movimento Black lives matter, che si battere per i diritti civili dei neri.

Ha anche sostenuto anche le proteste, soprattutto giovanili, che nel mese di ottobre hanno infiammato la Nigeria contro la Sars, reparto speciale della polizia accusata di brutalità e torture, di abuso di potere e violazioni dei diritti umani.