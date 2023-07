Legge per il ripristino della natura approvata dal Parlamento europeo, le reazioni di Greta Thunberg e Salvini

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Via libera da parte del Parlamento europeo alla Nature Restoration Law (legge per il ripristino della natura), voluta dalla Commissione Ue e mirata al ripristino della biodiversità e al recupero delle aree naturali. Si tratta di un progetto appoggiato dalle associazioni ambientaliste e criticato dagli agricoltori.

Il Parlamento Ue approva la legge per il ripristino della natura

La legge è stata approvata mercoledì 12 luglio 2023 durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Il testo è passato con 336 voti favorevoli, 300 contrari e 13 astenuti, ora potranno iniziare i negoziati legislativi con il Consiglio.

Si tratta di un voto storico e per nulla scontato: la legge è stata fortemente sostenuta dai Socialisti, dai Verdi, dalle Sinistre e da gran parte dei Liberali, mentre contro si sono schierati le destre europee e il Ppe, il partito di maggioranza dell’Europarlamento.

Il voto però ha fatto registrare una spaccatura all’interno della formazione di cui fa parte Forza Italia: 21 eurodeputati hanno votato a favore, in contrasto con la linea del presidente Manfred Weber.

Legge per il ripristino della natura: che cos’è

La legge sul ripristino della natura è uno dei pilastri del pacchetto sul clima della Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen. Con il provvedimento si punta a rendere la protezione della natura e il ripristino degli habitat europei un obbligo di legge per gli Stati membri.

Usare cioè lo strumento legislativo per ripristinare gli ecosistemi degradati, fermare la perdita di biodiversità e combattere il cambiamento climatico.

Fonte foto: ANSA Diversi europarlamentari hanno indossato magliette con la scritta “Restore nature”

Tra gli obiettivi della legge c’è il ripristino entro il 2030 di almeno il 20% delle superfici terrestri e marine dell’Unione e il 15% dei fiumi nella loro lunghezza. Si tratta in poche parole di un grande progetto di riqualificazione degli ambienti naturali che riguarderà tutti gli ecosistemi, compresi i terreni agricoli e le aree urbane.

Tra i punti inseriti nel testo ci sono: diminuire l’uso di pesticidi, rendere più sostenibile la pesca, aumentare il verde urbano, diversificare le aree coltivate per favorire insetti e uccelli, combattere l’uso indiscriminato di fertilizzanti e monocolture intensive.

Le reazioni

In una nota Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde, commenta: “Oggi, a Strasburgo, abbiamo assistito a un’importante vittoria per il nostro futuro: la legge per il ripristino della natura, un progetto audace mirato a recuperare aree naturali gravemente compromesse, è stata approvata nonostante i tentativi della destra italiana ed europea, Partito popolare europeo compreso, di soffocarla”.

“Questi gruppi, con la loro visione politica ristretta – scrive – hanno condotto una pericolosa campagna di disinformazione, cercando di dipingere le politiche ecologiste dell’Ue come il nemico principale dell’economia, trascurando il fatto che il costo della crisi climatica è già ora insostenibile e gravemente drammatico”.

“Senza natura non c’è futuro”, ha commentato Greta Thunberg (presente al Parlamento fra il pubblico) che martedì assieme ad altri ambientalisti ha manifestato in sostegno della legge a Strasburgo.

La legge è stata duramente contestata tra gli altri da Matteo Salvini, che parla di “deliri dell’estremismo green”.

Così il leghista su Twitter: “Con la legge sulla natura, voluta dalle sinistre e approvata per una manciata di voti oggi dal Parlamento europeo, l’Italia rischia di perdere centinaia di migliaia di ettari dedicati all’agricoltura, e in alcune zone la presenza umana sarebbe cancellata”.

“Una follia e uno schiaffo all’intero sistema produttivo, ad agricoltori, allevatori e pescatori e avrà conseguenze disastrose sul settore agroalimentare italiano (grazie anche al PD, è bene ricordarlo)”.

“Ecco perché è importante che il parlamento che uscirà dalle elezioni europee del prossimo anno possa correggere la rotta: la Lega continuerà la sua battaglia, auspicando un’ampia coalizione unita contro i deliri dell’estremismo green e contro i fiancheggiatori degli ecovandali”.

“La legge non è una minaccia” per gli agricoltori, ha detto il commissario Ue all’Ambiente Virginijus Sinkevičius in un’intervista a Politico.

“È molto difficile per me capire queste argomentazioni” da parte degli agricoltori perché “la realtà racconta una storia diversa“, cioè che i cambiamenti climatici, e non l’Unione europea, stanno danneggiando i raccolti.