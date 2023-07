Caos trasporti con Salvini che non evita sciopero dei treni del 13 luglio: attesa per quello aereo (15 luglio)

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Si è concluso senza alcun risultato il tavolo di confronto di mercoledì 12 luglio convocato dal Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, con i rappresentanti di Trenitalia, Italo e i sindacati del settore trasporti. Questo incontro aveva lo scopo di evitare lo sciopero del personale delle due compagnie, ma i sindacati hanno confermato la loro decisione di fermarsi. Le conseguenze saranno visibili già da domani, 13 luglio con disagi alla circolazione ferroviaria. Ma la situazione potrebbe peggiorare nel weekend, se non sarà revocata l’agitazione del settore trasporto aereo prevista per sabato 15 luglio.

Incontro alle 18 per lo sciopero aereo

Nel tentativo di evitare almeno la serrata negli aeroporti, il Ministro Matteo Salvini ha convocato un altro incontro nel pomeriggio di mercoledì 12 luglio, alle ore 18.

Questa volta si cercherà una conciliazione con le aziende del trasporto aereo e i sindacati, per discutere dello sciopero del personale dell’handling aeroportuale in programma per il 15 luglio.

Il tentativo di conciliazione attraverso un tavolo fra Salvini, aziende e sindacati non ha avuto successo: sciopero dei treni confermato

L’obiettivo è quello di trovare una soluzione stabile per evitare disagi ai passeggeri, considerando che l’agitazione del settore ferroviario sarà ormai inevitabile, dopo il fallimento delle trattative con le aziende di riferimento e i sindacati.

Una settimana di fuoco

Il Ministro degli interni, Matteo Salvini, aveva espresso il desiderio di un accordo ragionevole tra le parti coinvolte. La settimana difficile dei trasporti italiani inizierà giovedì 13 luglio, con lo stop per 24 ore, mentre sabato 15 luglio al momento è confermata anche l’agitazione negli aeroporti che durerà 8 ore.

Il 13 luglio si preannuncia come un giorno di grande disagio per i viaggiatori italiani, con oltre un milione di persone che rischiano di restare bloccate rispetto a un giorno normale di viaggio, a causa dello sciopero che coinvolgerà l‘alta velocità, i treni intercity e regionali.

Treni a mezzo servizio

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha calcolato che durante questa giornata di sciopero potrebbero circolare solo 1.800 treni rispetto ai 5.700 normalmente in servizio.

Tutto ciò avverrà in una giornata estremamente calda, considerando che le previsioni meteo annunciano temperature massime sopra i 30 gradi in gran parte del paese, con picchi di 35 gradi, ad esempio, a Roma.

La posizione di Trenitalia

Nel frattempo, Trenitalia ha comunicato dati rassicuranti riguardo alle nuove assunzioni, con oltre 2.000 nuovi dipendenti integrati negli ultimi mesi, e alle prospettive di crescita positive dell’azienda.

“Nel caso non prevalga il buonsenso” aveva dichiarato Matteo Salvini, prima dell’incontro delle 15, il Governo non escluderebbe un intervento “nel rigoroso rispetto delle normative vigenti. Ovviamente, nessuno intende mettere in discussione il diritto allo sciopero, ma il Mit farà di tutto affinché gli italiani non paghino troppo pesantemente la mobilitazione”.