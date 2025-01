Le sorelle Meloni unite contro la magistratura, Arianna sbotta su Instagram: "Alcuni vogliono il potere"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Dopo il caso Almasri, Arianna Meloni è sbottata su Instagram, dove ha pubblicato un lungo e duro sfogo per mostrare la sua vicinanza e il suo sostegno alla sorella Giorgia, presidente del Consiglio. Nella serata di martedì, la premier aveva annunciato via social di essere indagata.

Cosa ha scritto Arianna Meloni su Instagram

Il post di Arianna Meloni è apparso sulla sua bacheca di Instagram nelle prime ore del mattino di mercoledì 29 gennaio.

Nel messaggio vengono citati gli “anni di vergogna, derisione, rassegnazione” prima che l’Italia, grazie alla sorella Giorgia, è riuscita improvvisamente a “rialzare la testa” e a essere “fiera, rispettata, ascoltata, guardata come un modello”. Arianna Meloni ha poi parlato di “speranza” e “orgoglio”. E ha aggiunto: “Si può fare! Si può ancora stupire e crescere! Si può tornare grandi! Solo che alcuni non lo possono accettare“.

Fonte foto: ANSA

Arianna Meloni, sorella di Giorgia.

L’affondo di Arianna Meloni: “Perché in un’Italia così non c’è più spazio per la meschinità. E perché, per alcuni, dovessero anche rimanere solo macerie, l’importante è continuare a perpetuare la loro fetta di potere“.

Arianna Meloni ha lanciato poi un appello, inviando un messaggio alla sorella Giorgia (ritratta in foto nel post, col tricolore in mano) : “La storia è fatta di uomini e donne, di piccoli passi e scelte quotidiane. È tempo che le persone perbene di questa martoriata Nazione scelgano da che parte stare. Avanti sorella mia, sei il nostro orgoglio!“.

Il post su Instagram di Giorgia Meloni

Anche Giorgia Meloni, nella mattinata di mercoledì 29 gennaio, poco dopo il post della sorella Arianna, ha pubblicato un post su Instagram.

Il messaggio della premier: “Il nostro impegno per difendere l’Italia proseguirà, come sempre, con determinazione e senza esitazioni. Quando sono in gioco la sicurezza della Nazione e l’interesse degli italiani, non esiste spazio per passi indietro. Dritti per la nostra strada”.

Perché è indagata Giorgia Meloni

Giorgia Meloni, nella serata di martedì, ha annunciato via social di essere indagata per favoreggiamento e peculato, reati che avrebbe commesso in relazione al rimpatrio del cittadino libico Osama Njeem Almasri.

Nel filmato pubblicato sui social, Giorgia Meloni ha detto: “Penso che valga oggi quello che valeva ieri, non sono ricattabile e non mi faccio intimidire”.

In un altro passaggio ha detto: “Intendo andare avanti per la mia strada a difesa degli italiani, soprattutto quando è in gioco la sicurezza della nazione”.