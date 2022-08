Le previsioni del tempo per il weekend prima di Ferragosto: arrivano i temporali, calano le temperature

Weekend di partenze per gli italiani. Sta infatti per arrivare il weekend prima Ferragosto. Che tempo farà? Ecco le previsioni per i prossimi giorni (giovedì, venerdì, sabato e domenica) al Centro, al Meridione, al Nord Italia e nelle isole.

Che tempo fa oggi giovedì 11 agosto e domani venerdì 12 agosto: le previsioni

Aumento dell’instabilità a Nord Est e Centro Sud nelle prossime ore. Le temperature sono quindi destinate a scendere, almeno fino alla prima metà del prossimo weekend.

Possibili nuovi temporali, sempre nelle prossime ore, a est delle Alpi. Acquazzoni sul Nord Est e intensi rovesci su Basilicata, Campania, Sicilia, Basso Lazio, Calabria.

Anche nella giornata di domani è prevista una tregua dal caldo, con temperature di poco inferiori alla media a causa di intensi rovesci, che si concentreranno al Meridione e, localmente, in Abruzzo, basso Lazio, Molise.

Che tempo fa sabato 13 agosto e domenica 14 agosto: le previsioni

Due giorni prima di Ferragosto temporali intensi su Calabria, Puglia e Sicilia. Altrove il sereno si accompagnerà al caldo più intenso.

Nella giornata della vigilia di Ferragosto le piogge sono previste su parte della Toscana e al Nord Ovest soprattutto, anche se qualche locale precipitazione potrebbe verificarsi al Nord Est.

Si tratta pur sempre di previsioni aggiornate rispetto a quelle, più orientate al cattivo tempo, pubblicate precedentemente. È quindi possibile che la predetta crisi dell’estate non sia così, appunto, critica, ma lasci più spazio al sole e al sereno, ma anche alle conseguenti temperature elevate.

Le previsioni del tempo nei giorni del weekend prima di Ferragosto: i dettagli per il Sud, il Nord e il Centro Italia

Oggi giovedì 11 agosto : parzialmente o poco nuvoloso al Nord . Temporali su Lazio e Sardegna . Temporali anche al Meridione su Basilicata , Campania , Sicilia , Calabria .

: parzialmente o poco nuvoloso al . Temporali su e . Temporali anche al Meridione su , , , . Domani venerdì 12 agosto : Tempo instabile al Nord . Temporali su Abruzzo , Lazio e Toscana . Maltempo al Meridione .

: Tempo instabile al . Temporali su , e . Maltempo al . Sabato 13 agosto : Soleggiato a Settentrione . Temporali tra Lazio , Molise e Abruzzo . Acquazzoni e temporali sparsi a Sud .

: Soleggiato a . Temporali tra , e . Acquazzoni e temporali sparsi a . Domenica 14 agosto, vigilia di Ferragosto: Acquazzoni a Sud. Tempo instabile in Toscana e al Settentrione.