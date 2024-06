Le Pen sempre più vicina alla vittoria alle elezioni in Francia: 34% nel primo exit poll, Macron fermo al 22%

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

In seguito alla decisione del presidente Emmanuel Macron di sciogliere il Governo a fronte dei risultati delle Europee, i cittadini francesi sono chiamati alle urne. Affluenza record nella giornata di domenica e dal Belgio arrivano le prime proiezioni. L’exit poll sembra ipotizzare la coalizione di Marine Le Pen per la vittoria alle elezioni in Francia.

L’exit poll vede Le Pen davanti Macron

A poche ore dalla chiusura dei seggi, arrivano i primi exit poll riguardanti le elezioni legislative in Francia – anticipate in seguito al risultato delle Europee.

I dati diffusi dal quotidiano belga La Libre Belgique rilevano il 33,34% di preferenze per il Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella.

Al secondo posto si piazza, al momento, il blocco di sinistra Nouveau Front Populaire, con il 30% di voti. La maggioranza guidata dall’attuale presidente Emmanuel Macron, Ensemble, non supera invece il 22,23%.

A chiusura del voto, le proiezioni arrivate dal Belgio e diffuse da Rtfb ipotizzano un 34,5% per il Rassemblement National. Si ipotizza che il blocco di sinistra raggiunga un 28,5% di preferenze, seguito dalla maggioranza presidenziale, ferma al 22,5%.

Grande affluenza alle elezioni in Francia

Boom di affluenza da parte dei cittadini francesi alle elezioni legislative anticipate: alle ore 17.00, la quota di elettori presentatesi alle urne sfiorava il 60% (59,39%) dei 49 milioni aventi diritti al voto.

Si tratta, secondo quando annunciato dal Ministero dell’Interno francese, di una percentuale superiore di 20 punti rispetto alla stessa ora delle legislative del 2022.

Secondo i sondaggi dei giorni scorsi, l’affluenza finale potrebbe superare – e di molto – quella pari al 47,51% di due anni fa. Si ipotizza persino che si possa superare il record del 67,9% raggiunto alle elezioni del 1997.

I 577 collegi elettorali resteranno aperti per due domeniche, in un doppio turno di domenica 30 giugno e domenica 7 luglio.

I principali esponenti politici del Paese si sono recati alle urne già durante la mattina del primo giorno di voto. Presenti il premier uscente Gabriel Attal, il candidato favorito Jordan Bardella e lo stesso Macron, che su X ha invocato i connazionali: “Alle urne cittadini!”