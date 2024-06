Macron annuncia lo scioglimento dell'Assemblea nazionale, indette nuove elezioni il 30 giugno e 7 luglio

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Emmanuel Macron ha annunciato questa sera lo scioglimento dell’Assemblea nazionale dopo la schiacciante vittoria dell’estrema destra alle elezioni europee e ha indetto le elezioni legislative per il 30 giugno e il 7 luglio. Marine Le Pen si è rallegrata di questa decisione e considera la RN la “grande forza del cambiamento”.

Il discorso alla nazione

Il punteggio della lista presidenziale “non è un buon risultato per i partiti che difendono l’Europa”, ha detto il presidente Emmanuel Macron alla luce degli exit poll e dei primi risultati delle elezioni Europee. “I partiti di estrema destra, che negli ultimi anni si sono opposti a tanti progressi resi possibili dalla nostra Europa, (…) stanno progredendo ovunque nel continente”, ha aggiunto.

Il capo dello Stato francese ha dichiarato: “Non potrò quindi, alla fine di questa giornata, fare come se nulla fosse successo. A questa situazione si aggiunge la febbre che ha attanagliato il dibattito pubblico e parlamentare nel nostro Paese negli ultimi anni”. Da qui la decisione:

Per questo, dopo aver effettuato le consultazioni previste dall’articolo 12 della nostra Costituzione, ho deciso di affidarvi nuovamente, attraverso il voto, la scelta del nostro futuro parlamentare.

Il discorso prosegue: “Firmerò tra pochi istanti il decreto che convoca le elezioni legislative che si terranno il 30 giugno, per il primo turno, e il 7 luglio, per il secondo turno”.

“L’ascesa dei nazionalisti, dei demagoghi, è un pericolo per la nostra nazione, ma anche per la nostra Europa, per il posto della Francia in Europa e nel mondo”, ha aggiunto il capo dello Stato, dicendo di avere fiducia nella democrazia. “Lasciamo che il popolo sovrano dica la sua”.

Francia verso le elezioni

Fabien Roussel, segretario nazionale del Partito comunista francese (PCF), ha commentato la decisione di Emmanuel Macron con toni rassicuranti: “Non dobbiamo avere paura di queste elezioni”.

“Dobbiamo considerare il risultato di queste elezioni come un’enorme sanzione contro la politica di Emmanuel Macron e del suo governo ”, ha aggiunto, definendo i risultati ‘uno schiaffo in faccia’ e il fallimento delle forze di sinistra ambientaliste. La lista comunista infatti non ha raggiunto il 5% necessario per mandare gli eletti a Strasburgo.

La risposta di Marine Le Pen

Attesa la risposta di Marine Le Pen, che ha commentato soddisfatta la decisione di Macron: “Queste elezioni storiche dimostrano che quando il popolo vota, il popolo vince”.

“Il Presidente della Repubblica, rispondendo all’appello di Jordan Bardella, ha appena annunciato lo scioglimento dell’Assemblea Nazionale, il ritorno del popolo alle urne”, ha dichiarato il leader dei deputati del partito di estrema destra”, una decisione che è in linea con la storia politica della Francia.