Le due ragazzine scomparse da Ravenna ritrovate vicino alla stazione di Napoli: come stanno

Ritrovate. Le due ragazzine scomparse da Ravenna il 27 marzo sono state individuate dai carabinieri in un b&b non lontano dalla stazione centrale di Napoli in buone condizioni di salute.

Il ritrovamento delle ragazzine a Napoli

Nella serata di venerdì 29 marzo i carabinieri del nucleo operativo di Napoli e quelli della stazione San Pietro a Patierno hanno annunciato di aver ritrovato le due ragazze di 12 e 13 anni scomparsi il 27 marzo in provincia di Ravenna.

Le due amiche sono state individuate in un bed and breakfast in corso Arnaldo Lucci, nella zona della stazione centrale di Napoli, dopo che in giornata anche i genitori erano giunti in città.

Fonte foto: Tuttocittà La stazione centrale di Napoli, vicina a dove sono state trovate le due ragazzine scomparse da Ravenna

Entrambe starebbero bene e non avrebbero alcun problema di salute. Le forze dell’ordine le hanno portate alla caserma di San Pietro a Patierno e le riconsegneranno ai genitori appena le raggiungeranno.

La scomparsa da Ravenna

Le due ragazzine, amiche di 12 e 13 anni, erano scomparse davanti alla scuola che frequentano entrambe il 27 marzo, dopo che i rispettivi genitori le avevano accompagnate.

Subito dopo la notizia della sparizione le famiglie avevano avvisato che le due avrebbero potuto trovarsi a Napoli, per incontrare un’amica che avevano conosciuto su internet.

Immediatamente i carabinieri del nucleo operativo di Ravenna si è messo in azione, coordinandosi con i carabinieri di Napoli per trovare le due ragazzine il prima possibile e riuscendoci nella serata del 29.

Secondo ritrovamento in poche ore

Quello delle due amiche di Ravenna non è stato l’unico ritrovamento di un giovane scomparso nelle ultime ore. Anche Edoardo Galli, 16 anni, scomparso il 21 marzo dalla sua casa di Colico, in provincia di Lecco.

È stata una donna a riconoscerlo in stazione centrale a Milano e ad avvisare la polizia ferroviaria, che lo ha fermato e ha chiamato i genitori, facendo riabbracciare loro il figlio.

Non è ancora chiara la ragione per cui il giovane si sia allontanato da casa. Secondo quanto ricostruito nelle ore successive al suo ritrovamento, stava per prendere un treno che lo avrebbe riportato nel suo paese natale quando è stato riconosciuto.