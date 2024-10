Laura Ravetto derubata sul treno, sparita la trousse coi trucchi della leghista: "maledizione" contro il ladro

Disavventura per Laura Ravetto: la deputata della Lega è stata derubata della trousse dei trucchi mentre si trovava in treno. Ravetto sostiene di essersi distratta per appena “cinque minuti”, che sono bastati al ladro per impossessarsi dei suoi beni. La parlamentare si è poi sfogata sui social, scagliando una sorta di “maledizione” su chi le ha portato via i trucchi.

Rubati sul treno i trucchi di Laura Ravetto

Laura Ravetto ha affidato il suo sfogo a una breve storia di Instagram in cui appare struccata fra i banchi parlamentari. La notizia è stata poi ripresa da una serie di testate e Ravetto ha pubblicato ulteriori storie polemizzando con i giornali.

Di seguito il racconto degli eventi della diretta interessata e la “maledizione” ai danni del ladro di trousse:

Volevo ringraziare quella persona onestissima che oggi sul treno, dopo che ho dimenticato per cinque minuti la trousse di Prada con i miei trucchi, me l’ha fregata. Volevo dirti che spero che mentre ti metti i miei trucchi ti venga una bella allergia. E se sei un maschio, e non te li metti, spero che ti venga una bella allergia a tenere in mano la trousse.

Rassegna stampa di Ravetto sul trousse-gate

Dopo avere fatto una sorta di mini-rassegna stampa per mostrare quali testate avessero ripreso la notizia, Laura Ravetto si è rivolta alla redazione del Fatto Quotidiano.

Il giornale aveva scritto del furto della trousse “griffata”, aggettivo che ha attirato l’attenzione della parlamentare. “No, vabbè, non ci credo! Tra l’altro una griffe di sinistra! Ps: la trousse aveva 30 anni”, ha scritto Ravetto.

Fonte foto: IPA

28 agosto 2024, Laura Ravetto al Festival del cinema di Venezia.

Attacco di Ravetto al Fatto Quotidiano

“Buon pomeriggio, Fatto Quotidiano“, ha esordito la leghista Laura Ravetto mostrando in una successiva storia di Instagram un’altra trousse di Prada. “Sono di nuovo sul treno e sono di nuovo con una trousse griffata. Sai, Fatto Quotidiano, questa trousse griffata l’ho comprata trent’anni fa quando ero solo una ragazzina e quindi senza spendere neanche un cent dei contributi”.

“Esattamente come l’altra, che avevo comprato trent’anni fa e che qualche parassita mi ha rubato sul treno. Ed è per questo che c’ero affezionata e non perché fosse griffata“, ha proseguito la parlamentare.

“Detto questo, hai un problema con le griffe italiane che durano trent’anni invece della paccottiglia cinese? Strano, fra l’altro [Prada] non è esattamente una griffe di area centrodestra. Ciao, Fatto Quotidiano, spero che tu abbia notizie più interessanti da dare in futuro!”, ha concluso polemica Ravetto.