Lascia figlio di pochi mesi in auto a Vigevano per sbrigare una commissione, mamma con precedenti denunciata

Una donna di 29 anni è stata denunciata per aver lasciato il proprio figlio di pochi mesi in auto, mentre si recava a fare una commissione a Vigevano. Il neonato è stato trovato all’interno della vettura chiusa e parcheggiata sotto il sole cocente di agosto. Gli agenti della polizia locale hanno notato il bambino e hanno allertato vigili del fuoco e soccorsi, che hanno trovato il piccolo fortunatamente in buone condizioni. La donna è recidiva: era stata già segnalata in precedenza per abbandono di minore.

Nessuna dimenticanza o errore: il figlio neonato di pochi mesi era stato lasciato in auto deliberatamente da sua madre, una 29enne di origine cubana.

Finestrini chiusi, temperatura che in breve tempo si faceva rovente sotto il sole agostano. Nel frattempo, lei era in giro per Vigevano, in provincia di Pavia, per sbrigare commissioni.

L’auto era stata parcheggiata in divieto di sosta a Vigevano, in provincia di Pavia

Il bimbo salvato dalla polizia locale

L’episodio è accaduto intorno alle 11 del mattino di giovedì 29 agosto. Una situazione che si sarebbe potuta aggravare in breve tempo, ma fortunatamente il bambino è stato avvistato dagli agenti della polizia locale.

Il piccolo si trovava sul sedile anteriore dell’auto, una Kia Stonic. La vettura era peraltro parcheggiata in divieto di sosta in una strada della città, non distante dall’ospedale civile.

La pattuglia ha immediatamente contattato i vigili del fuoco e i sanitari, i quali hanno rapidamente accertato che il piccolo stava ancora bene.

“Una vicenda delicata gestita con prontezza e che fortunatamente si è conclusa senza conseguenze per il piccolo” ha commentato Nicola Scardillo, assessore alla polizia locale di Vigevano, complimentandosi con gli agenti.

Denunciata la donna: lo aveva già fatto una volta

Il bambino è stato controllato in ospedale e le sue condizioni sono state giudicate buone. La madre del neonato è stata invece rintracciata in poco tempo: si tratta di una 29enne di nazionalità cubana, residente a Bereguardo, a circa 20 chilometri da Vigevano.

Le indagini hanno rivelato che la donna aveva già un precedente per abbandono di minori e, quindi, è stata nuovamente denunciata alle autorità competenti.

I casi di abbandono di neonati

In Italia casi anche più gravi di abbandono di minore sono purtroppo discretamente frequenti. Uno dei più recenti ed emblematici è avvenuto a Milano, dove un neonato era stato lasciato in strada da una madre 17enne che lo aveva partorito in un supermercato con l’aiuto di un’amica.

Accanto al bambino un biglietto: “Sua madre è morta”. Rintracciate, entrambe le giovani erano state denunciate per abbandono e complicità. Il neonato oggi invece sta bene e ha trovato una nuova famiglia per l’adozione.