Neonato abbandonato a Milano, identificata e denunciata la madre 17enne: ha partorito in un supermercato

A distanza di un mese dalla vicenda, è stata identificata e denunciata la madre del neonato abbandonato a Milano. Il bambino, di appena un mese, era stato lasciato nell’androne di un palazzo in via degli Apuli, di fronte alle porte di una famiglia di cui la giovane si fidava. La ragazza denunciata per abbandono ha 17 anni ed è stata aiutata da un’amica più grande a partorire nel bagno di un supermercato. Ripulito tutto, le due avevano lasciato il neonato a una famiglia, ma dopo pochi giorni erano tornate a prenderlo perché quelle secondo loro non erano le persone giuste a cui affidarlo. Il 1° febbraio l’uomo prescelto aveva dato l’allarme.

Trovata la madre del bambino abbandonato

Il 1° febbraio Gamal Ghobrial aveva lanciato l’allarme e chiamato le forze dell’ordine per un bambino abbandonato di fronte la sua porta. Disposto in una culla, accanto al piccolo di un mese era stato ritrovato un bigliettino. In questo si poteva leggere, in lingua araba, la scritta: “Sua madre è morta”. Non era però così e le forze dell’ordine lo avevano intuito.

Infatti non risultava nessuna donna morta di parto o scomparsa nell’ultimo mese e così sono proseguite le indagini. Queste hanno portato all’identificazione della madre e alla denuncia per abbandonato. Un’accusa che è stata estesa anche all’amica della giovane, perché complice nell’abbandono.

Fonte foto: ANSA Trovata e identificata la madre del neonato abbandonato in via degli Apuli a Milano

Ha partorito in un supermercato

La madre del neonato abbandonato sarebbe una 17enne egiziana. Si apprende dai militari della stazione di San Cristofono, che la minorenne avrebbe partorito nel bagno di un supermercato. La ragazza non era da sola, accanto a lei un’amica di 19 anni.

Questa non solo l’ha aiutata a partorire, ma ha anche ripulito la scena per non lasciare tracce evidenti. Infine ha portato il neonato all’ingresso della palazzina per farlo adottare da persone di cui si fidavano. Il racconto proviene direttamente dalla 19enne, che insieme alla madre del neonato abbandonato è stata accusata di complicità nell’abbandono.

Cosa è successo al bambino?

Il piccolo sarebbe stato quindi abbandonato per ben due volte in cinque giorni. La prima di fronte al palazzo e la seconda davanti alla porta dell’uomo di 53enne che aveva poi lanciato l’allarme. La prima famiglia infatti non era quella giusta secondo le due ragazze, che dopo pochi giorni si erano ripresentate a prendere il bambino.

Al momento il neonato sta bene e ha trovato una coppia che lo vuole adottare. Anche per la madre minore è in corso il recupero: è stata affidata ai servizi sociali e inizierà un percorso con uno psicologo.